Sotatieteiden tohtori: Huomenna se voi olla Baltia tai Suomi

Venäjän droonit rikkoivat viime yönä Puolan ilmatilaa ja Puola kertoi ampuneensa alas useita lennokkeja. Sotatieteiden tohtori ja kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) sanoo, että kyse on Venäjän testistä.
– Tämä on testi Natolle: liittouman on reagoitava päättäväisesti, sillä tänään kohteena oli Puola – huomenna se voi olla Baltia tai Suomi. Naton ilmatila on koskematon, Limnell kommentoi X:ssä.
Hän muistuttaa, että kun Nato-maan ilmatilaa rikotaan, koko liitto on mukana. Tahatonta lennokkien eksymistä Limnell ei pidä todennäköisenä.
– Kyse ei ole yksittäisestä vahingosta vaan toiminnasta, joka koettelee Naton reaktiokynnystä. Tahaton eksyminen? Epätodennäköistä, loukkauksia oli useita ja ne tapahtuivat samaan aikaan Venäjän ilmaiskun kanssa Ukrainassa.
