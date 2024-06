Sotateollisuuden tärkeä tehdas liekeissä Moskovassa

Suuri aseteollisuudelle tärkeitä komponentteja valmistava laitos on liekeissä Moskovassa. Telegramiin jaetulla videolla (alla) näkyy Platan-yhtiön savuava rakennus. Videon perusteella palo näyttää laajalta.

Venäjä-asiantuntija ja Wall Street Journalin johtava ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov kertoo X-palvelussa, että Platan on eräs pääasiallisista Venäjän sotateollisuuden elektroniikkavalmistajista.

Platanin komponentteja käytetään yhtiön mukaan esimerkiksi kaikissa Venäjän hävittäjäkoneissa, ydinräjähteissä, täsmäaseissa ja esimerkiksi S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmissä.

the research institute produces products for systems of the military, aviation, missile, instrument-making industries and electronic warfare systems: 55°57.951'N 38°4.044'E pic.twitter.com/w18HmgIDFJ

🔥Fire at the military facility of JSC Research Institute Platan in Fryazino near Moscow,

One of Russia’s main defense electronics producers and research centers, NII Platan near Moscow, is on fire, with staff trapped inside. According to Platan’s archived website, its components are used in all Russian fighter jets, nuclear launch munitions, S-400 air defenses and… pic.twitter.com/NXjAgekj7B

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 24, 2024