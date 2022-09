Sotaprotesti sulki valtatien Venäjällä, poliisi tulittaa videolla ilmaan

Liikekannallepano vastustavat mielenosoittajat ovat tukkineet valtatien Hasavjurtissa Venäjän Dagestanin alueella. Tilanne äityi ilmeisen tulenaraksi. Viranomaiset pyrkivät hajottamaan protestit ampumalla ilmaan. Paikalta kuvatuilla videoilla kuuluu automaattiaseen tulitusta.

Paikallisen Telegram-kanava Tut Dagestanin mukaan protesti sai alkunsa, kun 110 miestä Endirein kylästä sai määräyksen astua palvelukseen.

Epäsuosittu mobilisaatio on poikinut eriasteisia protesteja ympäri Venäjää. Värväystoimistoja on myös poltettu.

Venäjän liikekannallepano näyttää keskittyvän epäsuhtaisesti eri alueille. Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, että sotaan tupataan nyt värväämään erityisesti etnisten vähemmistöjen edustajia. Venäjältä tulevien tietojen mukaan joillain alueilla tiedetään esimerkiksi kokonaisia kyliä, joissa jokainen asepalvelusikäinen mies on yritetty värvätä. Tämä on ruokkinut vastarintaa erityisesti alueilla, joilla Venäjän keskushallinto nauttii jo valmiiksi matalaa arvostusta.

– [Venäjän presidentti Vladimir] Putin yrittää oikein toden teolla saada separatismista taas suosittua, Venäjä-tutkija Anton Barbashin tviittaa Dagestanin protestivideosta.

Putin is trying very hard to make separatism a growing sentiment again https://t.co/GQBXjf2vtl

— Anton Barbashin (@ABarbashin) September 25, 2022