Sodanjohdon arvostelu kiihtyy Venäjällä

Venäjän sodanjohdon kohtaama julkinen arvostelu kiihtyy Venäjällä joukkojen menetettyä Lymanin kaupungin Donetskin alueella Itä-Ukrainassa, kertovat brittitiedustelu ja Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW).

Painetta johdolle on tullut niin korkea-arvoisilta virkamiehiltä kuin propagandisteilta, tutkijoilta ja muilta julkisuudessa sotaa kommentoivilta.

He ovat nostaneet tappion syyksi johdon epäonnistumisen riittävän aikaisessa vahvistuksen lähettämisessä. Myös osittaisen liikekannallepanon byrokraattisia epäonnistumisia on arvosteltu.

Muun muassa Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov ja Wagner-palkka-armeijan omistaja Jevgeni Prigožin syyttivät julkisesti tappiosta keskisen sotilaspiirin komentajaa kenraali Aleksander Lapinia. Asevoimien komentaja Valeri Gerasimovia syytettiin puolestaan Lapinin epäonnistumisten peittämisestä.

Kadyrov myös vaati julkisesti kaikkien neljän Venäjän itseensä ”liittämän” alueen valloittamista kaikkia keinoja, mukaan lukien taktisia ydinaseita, käyttämällä. ISW kuitenkin nostaa esiin, että muut tahot Venäjän informaatiotilassa eivät edelleenkään ole ydinaseiden käytön kannalla.

Ajatuspaja arvioi myös, ettei Venäjän armeija kykenisi nykytilassaan taistelemaan ydintaistelukentällä.

Lyman on strategisesti tärkeä, sillä se sijaitsee lähellä Donets-jokea ylittävää merkittävää siltaa. Hyökkääjä on pyrkinyt lujittamaan puolustustaan juuri Donetsin taakse.

Brittitiedustelun mukaan kaupunkia todennäköisesti puolustettiin alimiehitettyjen läntisen ja keskisen sotilaspiirin joukkojen voimin. Joukkojen uskotaan kärsineen suuria tappioita, kun ne vetäytyivät kaupungista ainoaa Venäjän hallussa ollutta tietä pitkin.

ISW toteaa, että Ukraina on saavuttanut pieniä etenemisiä myös Lymanin pohjoispuolella ja Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella.

Venäjä puolestaan on jatkanut tykistö-, ohjus- ja lennokki-iskujaan lukuisiin ukrainalaiskaupunkeihin siirtäessään joukkojaan eteläisempään Ukrainaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UByep7EnYS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zvR1BPU9Xe

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 2, 2022