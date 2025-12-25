Sotabloggaajat myöntävät: Venäjä on ongelmissa Kupjanskissa

Venäjää tukevat sotabloggaajat myöntävät Ukrainan vallanneen takaisin Venäjän miehittämiä alueita Kupjanskin alueella.
Asia ilmenee Institute fot the Study of War -ajatushautomo (ISW) tuoreesta raportista.
Ajatushautomon tilannekatsauksen mukaan Venäjää tukevat bloggaajat ovat myös kritisoineet hyökkääjän sodanjohtoa väärien tietojen antamisesta rintamalta.
Sotabloggaajien mukaan Venäjä on menettänyt sillanpääaseman Oskiljoen länsipuolella Ukrainan onnistuttua valtaamaan takaisin alueita Kupjanskin pohjois- ja luoteispuolilta.
Bloggaajien mukaan Venäjä myös väittää hallitsevansa edelleen kyliä, jotka Ukraina on onnistunut valtaamaan takaisin.
Hyökkääjän joukkojen komentajien kerrotaan myös liioitelleen menestystään ja vetäneen pois reservijoukkoja Kupjanskin alueelta. Sotabloggaajien mukaan sen myötä Ukraina onnistui soluttautumaan linjojen taakse kaupungin alueella.
Toinen sotabloggaaja syyttää hyökkääjän komentajia suoranaisesta valehtelusta. Bloggaaja osoittaa syytöksensä aina ylimpään sodanjohtoon, eli Vladimir Putiniin, asti. Bloggaajan mukaan Venäjän armeija liioittelee menestystään useilla alueilla koko rintamalinjan pituudelta.
Venäjän asevoimien syytetään myös lopettaneen erillisten korvausten maksamisen Kupjanskin alueella taisteleville joukoille, sillä virallisten raporttien mukaan alue on Venäjän hallinnassa.
Katsauksen mukaan Venäjä yrittää esittää Ukrainan olevan romahtamisen partaalla. ISW:n mukaan bloggaajien julkaisut osoittavat, että Kremlin propagandan ja rintaman todellisuuden välillä on merkittävä ero.
Ajatushautomon katsauksen mukaan bloggaajat myös samalla osoittavat, että Venäjällä ei ole riittävästi voimavaroja hyökätä useilla rintamalinjan alueilla samanaikaisesti.
MORE: Kremlin-affiliated milbloggers are acknowledging significant Ukrainian successes in the Kupyansk direction and criticizing the Kremlin and the Russian military command for providing false battlefield reports. ⬇️
The widespread milblogger criticism of the Kremlin’s and the… https://t.co/aOCmwVymCj pic.twitter.com/0UQ1dSHeUW
— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 25, 2025