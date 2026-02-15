Sotabloggaaja paljastaa: Tästä syystä Telegram on Venäjän joukoille tärkeä

Viestisovellus Telegram on ollut Venäjän armeijalle tärkeä työkalu sodassa Ukrainaa vastaan. Sovelluksen yllättävä kielto vaikeuttaakin nyt Venäjän sotatoimia monin tavoin, arvioi brittiläinen sotahistorioitsija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Owen siteeraa viestiketjussaan venäläistä sotabloggaaja Vault 8:aa, jolla on Telegramissa lähes 40 000 seuraajaa.

Sotabloggaajan mukaan tyypillinen etulinjan perusyksikkö eli moottorisoitu kiväärirykmentti käyttää viestintään useita työkaluja, mukaan lukien radioita, kenttäpuhelinyhteyksiä, pitkän kantaman viestintää päämajan kanssa sekä viestimiesten kuljettamaa sotilaspostia.

– Kaikilla näillä viestintätavoilla on omat rajoitteensa, jonka vuoksi niitä tarvitaan monta erilaista. Ne täydentävät toisiaan, sotabloggaaja kertoo.

Esimerkiksi radioliikenne mahdollistaa vain sanallisen keskustelun, ja silloinkin vain lyhyinä lauseina. Lisäksi jokainen rykmentti käyttää omia taajuuksiaan, ja kaiken lisäksi salaus on hankalaa.

– Rykmentinkomentaja voi siis kommunikoida vain etulinjassa olevien alaistensa kanssa, mutta ei voi ottaa yhteyttä viereisiin yksiköihin, takalinjaan tai omaan komentajaansa, hän tiivistää.

Kenttäpuhelin mahdollistaa taas pidemmät keskustelut, mutta samalla se edellyttää puhelinlinjojen vetämistä. Puhelimella ei myöskään saa yhteyttä divisioonankomentajaan, sillä linjat vedetään vain rykmentinkomentajan tasosta alaspäin.

Pitkän kantaman viestintäkanavat taas mahdollistavat niin puheen, tekstin kuin tiedostojenkin lähettämisen. Nämä yhteydet on kuitenkin rajattu vain tietyille upseereille ja ainoastaan yhteydenpitoon ylempien komentoportaiden kanssa.

– Suuri enemmistö miehistöstä ja aliupseereista sekä enemmistö toimiupseereista ja komppaniaupseereista ei saa käyttää niitä, bloggaaja muistuttaa.

Sotilaspostin ongelmana on taas se, että se rajoittuu paperisten viestien kuljettamiseen ylempien upseerien välillä.

– Selustassa oleville yksikön vääpelille ei voi lähettää postia kirjekyyhkyllä, hän tiivistää.

Telegramissa eri viestintäkanavien edut yhdistyvät. Tämä onkin tehnyt sovelluksesta niin suositun.

– Telegram on saatavilla kaikkialla, missä on internet-yhteys, tuli se sitten tukiasemasta, satelliitista tai laajakaistasta, sotabloggaaja selittää.

– Tämä tarkoittaa, että Telegram on saatavilla lähes jokaisessa etulinjan korsussa, komentopisteessä, selustassa sekä kaupungeissa ja kylissä, joiden läpi rykmentin sotilaat kulkevat.

Havainnollistaakseen Telegramin merkitystä Vault 8 käyttää esimerkkinä rykmentin lääkintäupseeria.

Telegramin avulla hän voi helposti ottaa yhteyttä etulinjan joukkueisiin sijoitettuihin lääkintämiehiin sekä pitää yhteyttä divisioonan ylilääkintäupseeriin ja kenttäsairaalaan. Yhteydenpito on mahdollista riippumatta siitä, missä upseeri itse on.

Lisäksi viestisovelluksella voidaan viestiä muiden rykmenttien kanssa, pitää yhteyttä perheenjäseniin sekä neuvotella vapaaehtoisjärjestöjen ja valtion virastojen kanssa.

– Tämän takia Telegramista on tullut korvaamaton. Yksi sovellus puhelimessa sekä sotilas- että henkilökohtaisille asioille, Vault 8 tiivistää.

Telegram-kielto ja pakollinen siirtymä Venäjän valtion hallitsemaan Max-sovellukseen kytkeytyy Vault 8:n mukaan siihen, että kenraalien mukaan tällainen tehokas viestintäkanava pitäisi olla saatavilla vain rykmentin päällikölle ja tämän esikunnalle. Heille tarjotaan puhelin Maxin sotilasversiolla ilmaiseksi.

Kaikille muiden täytyy taas ostaa uusi matkapuhelin omilla rahoillaan ja lähettää se takalinjaan, jossa Maxin sotilasversio asennetaan. Tämä voi kestää jopa viikkoja.

Ei siis ihme, että Telegram-kielto aiheuttaa yksiköissä harmaita hiuksia. Edessä on vaikea siirtymä huonompaan sovellukseen.

