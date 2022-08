Sotaa arvostellut ex-pormestari pidätettiin Venäjällä

Venäjän viranomaiset pidättivät Venäjän neljänneksi suurimman kaupungin Jekaterinburgin kaupunginjohtajana vuosina 2013–2018 toimineen Jevgeni Roizmanin. Häntä syytetään ”Venäjän armeijan diskreditoimisesta”.

Roizman on ollut viimeisiä vapaana olleita oppositiopoliitikkoja. Kaikki muut ovat joko vangittu tai maanpaossa.

Asianajajansa mukaan Roizmania uhkaa kolmen vuoden vankeus, mutta lainsäädäntö mahdollistaa Venäjän armeijan maineen loukkaamisesta viiden vuoden tuomion.

Roizman on kutsunut Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan invaasioksi, joka on ”venäläisten petos”. Hän myös julkaisi Youtubessa videoita, joissa sanottiin ”Ei sotaa”. Venäjän sisäasiainministeriö taas sanoo toimineensa ”maan etujen ja sen kansalaisten suojelemiseksi”.

– Roizman on myös puolustanut leirillä istuvaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi’a ja ja maanpaossa elävää Mihail Hodorkovskia. Tassin mukaan Roizman on jo tänä vuonna saanut jo kolme kertaa sakkoja ”Venäjän armeijan diskreditoimisesta” yhteensä 2 500 dollarin edestä.

Roizman on ollut paikallisesti suosittu politiikko, eikä Kreml ole häntä aiemmin uskaltanut pidätyttää. Roizman valittiin aikanaan pormestarin vaaleilla, eikä hän ole koskaan ollut Yhtenäisen Venäjän jäsen.

Pormestarina Roizman kuunteli säännöllisesti kaupungin asukkaiden murheita, ja on ankarin sanoin arvostellut vallanpitäjiä. Jopa Venäjän hallinnolle uskollinen alueen kuvernööri toivoi, että Roizman saisi ”oikeutta ja kunnioittavan kohtelun”.

Roizman avasi ikonikokoelmansa yleisölle avoimeksi museoksi ja on aiemmin johtanut huumevieroitusklinikkaa. Videojulkaisujen perusteella Venäjän kansalliskaarti on ratsannut myös ikonimuseota ylläpitävän Roizman-säätiön.

Roizman sanoi pitävänsä aina mukanaan hammasharjaa ja -tahnaa sekä muita tarvikkeita siltä varalta, että hänet pidätetään.

Previously the authorities had seemingly calculated that it wasn't worth arresting Roizman for fear of the potential backlash in Yekaterinburg where he's extremely popular – think Khabarovsk 2020 – but that has evidently now changed https://t.co/mq9nSXYQaf

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 24, 2022