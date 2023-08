Somalia lähetti urheiluliiton johtajan sisarentyttären kansainvälisiin kisoihin – näin hän juoksi

Somalialaisen Nasra Abukar Alin juoksusuoritus Kiinan Chengdun kesäuniversiadeissa on herättänyt voimakasta keskustelua. 20-vuotias Abukar lähetettiin kisoihin edustamaan maataan 100 metrin juoksussa.

Suoritus oli tuskallista katsottavaa, sillä juoksija jäi jo alkumetreillä pahasti muista kilpailijoista jälkeen. Hänellä kului 100 metrin juoksemiseen 21,81 sekuntia. Hän saapui maaliin vasta pitkän ajan kuluttua muista kilpailijoista.

Video epäonnistuneesta juoksusuorituksesta on noussut viraaliksi sosiaalisen median palvelu X:ssä. Videon jakanut henkilö ihmettelee, miten Somalia on voinut lähettää kisoihin ihmisen, joka ei ole yhtään harjoitellut juoksua.

Selvityksen jälkeen ilmeni, että Nasra Abukar Ali on Somalian urheiluliiton puheenjohtajan sisarentytär. Hänet lähetettiin edustamaan kisoihin toisen, yli viisi vuotta juoksua harjoitelleen urheilijan sijasta.

Horn Examiner -lehden mukaan nainen olisi lähetetty Kiinaan päästäkseen hakemaan Schengen-viisumia ja turvapaikkaa Euroopasta. Lehti perustaa tietonsa Somalian olympiakomitean lähteisiin.

Kohun myötä Somalian pääministerin on kerrottu erottaneen maan yleisurheiluliiton puheenjohtajan ”ei-urheilijan” lähettämisestä kisoihin.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It’s disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It’s truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL — Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 1, 2023

The chaos in #Somalia’s sports administration continues. Rather than the Prime Minister firing the Minister of Sport, the Ministry has decided to suspend the Chairwoman of the Somali Athletics Association, Khadijo Adan. She is accused of selecting a non-athlete woman to represent… pic.twitter.com/7mUx1rEnOJ — Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 2, 2023