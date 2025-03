Soijasuikaleista löytyi syöpää aiheuttavaa myrkkyä, vedetään myynnistä

Soijasuikaleita vedetään myynnistä niissä havaitun laatuvirheen takia. Ruokavirasto kertoo asiasta tiedotteessa.

Takaisinveto koskee virolaisen Pola Sun Productsin toimittamia soijasuikaleita. Ruokaviraston saaman tiedon mukaan tuotteessa käytetystä raaka-aineesta on mitattu aflatoksiinia hieman enemmän kuin lainsäädännössä on sallittu.

Aflatoksiini on vaarallinen homemyrkky, jonka on todettu aiheuttavan syöpää. Aflatoksiinia esiintyy etenkin pähkinöissä ja manteleissa ja jonkin verran myös viljassa ja viljatuotteissa. Tuotteiden turvallisuuden vuoksi aflaktosiinipitoisuuksille on määrätty enimmäisrajat.

Takaisinveto koskee Soyappétit-tuotemerkin tuotenimikettä Soijasuikaleet ja sen parasta ennen -päiväyksiä 14.10.2026; 01.05.2026; 15.05.2026; 31.05.2026; 15.06.2026, 15.07.2026, 20.7.2026 ja 30.7.2026.

Tuote-erää parasta ennen 14.10.2026 on ollut myynnissä K-ryhmän kuluttaja- ja suurkeittiöasiakkaille sekä S-ryhmän lähes kaikissa Prisma-myymälöissä. Muilla edellä mainituilla päiväyksillä tuotetta on ollut myynnissä Lidl-myymälöissä.

Kauppaketjut ovat ilmoittaneet poistaneensa kyseiset tuote-erät myynnistä. Tuotteen valmistaja on julkaissut verkkosivuillaan tarkemmat ohjeet tuotteen palauttamiseksi ja hyvityksen saamiseksi.