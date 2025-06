Sodassa voi tulla mullistus: Venäjä ei tiedä mitä tehdä

Ukrainan näyttävällä droneiskulla Venäjän strategista pommikonearsenaalia vastaan on tuntuvia seurauksia taistelukentällä, arvioi RUSI-ajatuspajan tutkija Samuel Ramani.

Hänen mukaansa Ukrainalla on nyt vahvemmat perusteet laajentaa Nato-mailta saamiensa asejärjestelmien käyttölupia Venäjän sisällä.

– Ukraina voi perustella, että nämä iskut aiheuttavat rajallisen eskalaatioriskin ja että ne voivat parantaa strategista vakautta heikentämällä Venäjän ydinasepelotetta, Ramani toteaa X-palvelussa.

Venäjän strategiset pommikoneet ovat osa Venäjän ydinasepelotetta.

Hän odottaa Ukrainan ajavan F-16-hävittäjien käytön yhdenmukaistamista Venäjän alueella ja ATACMS-, Storm Shadow – ja SCALP-ohjusten jäljellä olevien kantamarajoitusten poistamista.

– Ukrainalla on nyt perusteet hankkia pitkän kantaman ohjuksia Nato-maista. Tomahawk-risteilyohjukset ja Taurus-ohjukset USA:sta ja Saksasta ovat listan kärjessä, Ramani sanoo.

Hän pitää onnistunutta iskua valtavana piristysruiskeena Ukrainan sodanjälkeiselle kotimaiselle aseteollisuudelle

– FPV-dronet ja kotimainen pitkän kantaman ohjustuotanto saavat investointeja konfliktinjälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa.

Ukrainan laaja dronehyökkäys ei Ramanin mukaan kuitenkaan ohjaa Venäjää kohti rauhaa eikä estä sen iskuja ukrainalaisiin siviileihin.

– Venäjän Olenjan lentotukikohdan turvatoimenpiteisiin kohdistunut kritiikki ja sisäiset kumoukselliseen toimintaan liittyvät salaliitot eivät horjuta (presidentti Vladimir) Putinin valta-asemaa eivätkä johda johtohenkilöiden vaihtumiseen puolustusministeriössä ja sodanjohdossa.

Hän katsoo, että Ukrainan isku voi luoda haavoittuvuuden ilmapiirin Venäjän strategisten pommikoneiden ympärille, aivan kuten Mustanmeren laivastolle kävi Moskva-aluksen upottua. Lisäksi takaiskut Ukrainan rintamalla ovat osoittaneet ”toiseksi vahvimman armeijan” haavoittuvuuden.

– Se on moraalinen isku, joka ohjaa hyökkäysresursseja sisäiseen turvallisuuteen. Venäjän vakuuttavan vastauksen puute hyökkäykseen viittaa tietynasteiseen shokkiin.

Ramani uskoo tulevien päivien olevien arvaamattomia ja ailahtelevaisia, mutta vuoropuhelu Ukrainan kanssa jatkuu ja sodan yleinen kaava pysyy pitkälti ennallaan.

Ukraine's seismic attack on Russia's strategic bomber arsenal is still causing ripples

Here are some thoughts on its implications /THREAD

— Samuel Ramani (@SamRamani2) June 2, 2025