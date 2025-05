Sodankäynnissä tapahtui muutos – Moskovalla on uusi taktiikka läpimurtoihin

Ukrainan rintamalinja on pysynyt melko vakaana viime vuoden kesästä lähtien. Asiantuntijoiden mukaan venäläisjoukkojen hyökkäykset pysäytetään pääosin räjähdelennokkien, tykistön ja miinojen tehokkaalla yhdistelmällä.

Kremlin on näin ollen vaikea saavuttaa strategisia tavoitteitaan kovista tappioista huolimatta. Esimerkiksi Donetskin alueella sijaitsevaa Pokrovskin kaupunkia on yritetty vallata jo lähes yhdeksän kuukauden ajan.

Sotatilannetta seuraava ukrainalainen Deepstate-sivusto arvioi droonien muuttaneen tilannetta merkittävästi. Venäläisjoukot ovat kehittäneet taktiikoitaan ja etsineet uusia keinoja läpimurtojen luomiseksi.

Aiheesta aiemmin noussun kohun jälkeen Ukraina on vauhdittanut linnoitettujen puolustusasemien rakentamista pitkälle rintamalinjalle. Sotilaspiireissä niiden laatu ja soveltuvuus nykytilanteeseen on herättänyt keskustelua. Suurin osa tappioista aiheutetaan tällä hetkellä liitopommeilla ja videolinkin kautta ohjattavilla FPV-räjähdedrooneilla.

Venäläisjoukot ovat viime aikoina keskittäneet tulivoimansa hyvin pienille alueille. Puolustusasemat pyritään tuhoamaan täysin ennen uusia rynnäköitä. Vielä vakavampi ongelma on huoltoyhteyksien jatkuva häirintä, mikä pahimmillaan estää kaikki yhteydet etulinjaan.

Telegram-kanava Rozvidka Noem valittelee, että linnoitettuja asemia rakennetaan kaikkialle saman muotin mukaan.

– Panssarikaivantoja kaivetaan, piikkilankaa levitetään maastoon, metsiköitä raivataan ja bunkkereita rakennetaan. Mutta se on viime vuoden malli. Sota muuttuu jatkuvasti, ja jokaisella rintamalohkolla on omat taistelutaktiikkansa. Tällä hetkellä Donetskin suunnalla on meneillään logistiikkasota, ukrainalaiskanava arvioi.

Venäjän joukkojen kerrotaan kärsivän kovien tappioiden vuoksi laatuongelmista jalkaväen suhteen. FPV-droonit sen sijaan iskevät jopa 30 kilometrin päähän, mikä uhkaa Ukrainan tärkeimpiä huoltoreittejä. Lähempänä rintamalinjaa on yhä vaikeampaa siirtää joukkoja, ammuksia tai evakuoida haavoittuneita.

– Venäläiset pystyvät valtaamaan uusia asemia, koska he häiritsevät logistiikkaamme. Kouluttamaton jalkaväki pystyy liikkumaan vain siksi, etteivät droonilentäjämme pääse turvallisesti rintamalle eikä jalkaväelle saada toimitettua riittävästi ammuksia, huoltoa tai vahvistuksia, Deepstate-sivusto kirjoittaa.

Tilanteen sanotaan olevan tämänkaltinen 1–7 kilometrin päässä etulinjasta, minkä lisäksi Venäjä iskee räjähdelennokeilla yhä kauemmas huollon solmukohtiin.

Ukrainassa varoitetaan Kremlin yrittävän ”Kurskin skenaariota” nyt myös muilla alueilla. Tällä viitataan ukrainalaisjoukkojen vetäytymiseen Kurskin alueelta helmikuussa, mikä oli pitkälti seurausta huoltoyhteyksien katkeamisesta jatkuvien drooni-iskujen paineessa.