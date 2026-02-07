Sodan vaikein hetki – voimala raunioina Kiovassa

Venäjän massiiviset ilmaiskut ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja Ukrainan energialaitoksille samalla kun lämpötila on laskenut jopa -20 asteeseen. Siviiliväestön kannalta tilannetta on kuvailtu haastavammaksi kuin kertaakaan aiemmin sodan aikana.
Korjausryhmät ovat yrittäneet saada laitoksia toimintakuntoon, mutta tämä ei ole ollut mahdollista ainakaan nopealla aikataululla vaurioiden laajuuden vuoksi.
Kyiv Post -lehti esittelee Kiovassa sijaitsevaa Darnytskan CHP-laitosta, jota käytettiin lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Se tuhoutui käytännössä kokonaan tuoreimmissa ohjus- ja lennokki-iskuissa.
1950-luvulla rakennetussa voimalaitoksessa oli viisi boileria, joilla pystyttiin toimittamaan kaukolämpöä sadoille tuhansille pääkaupungin asukkaille. Kodit ovat nyt kylminä keskellä kovimpia pakkasia.
Hiilivoimalaa ei voi pitää missään mielessä sotilaskohteena. Venäjän ballistiset ohjukset tuhosivat sen raunioiksi alkuviikosta niin sanotun energiatulitauon aikana. Tauko kesti lopulta vain neljä vuorokautta.
Ukraina esitteli tuhottua energialaitosta 4. helmikuuta yli 60 valtion edustajille ja medialle. Mukana oli diplomaatteja muun muassa Yhdysvalloista, Saksasta ja Britanniasta.
Alueelta otetuissa kuvissa näkyy vääntyneitä putkia, irtonaisia metallikappaleita ja muuta rojua. Korjaustyöt eivät ole välttämättä mahdollisia.
Sähköyhtiön edustaja kuvailee Venäjän toimia sotarikokseksi.
– Siviili-infrastruktuuria vastaan kohdistettu hyökkäys, jonka tavoitteena on jättää ihmiset ilman lämpöä keskellä jäätävää säätä. Nämä ovat elämän perusedellytyksiä, edustaja sanoo Kyiv Postille.
CHP-laitoksen jälleenrakennuksessa tulee kestämään vähintään kuukausia, jos se on ylipäätään mahdollista. Valtiollisten energiayhtiöiden työntekijät keräävät tällä hetkellä raunioista käyttökelpoisia osia.
Ukrainan varapääministeri Oleksiy Kuleba huomautti Moskovan tehneen iskun lämpötilan pudottua -25 asteeseen.
– Isku oli harkittu ja kyyninen huolimatta diplomaattisesta sovusta, joka tähtäsi de-eskalaatioon, Kuleba totesi.