Sodan salatut haavoittuneet – ”sotilaita tuli kuin liukuhihnalta”

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti varhain aamulla 24. helmikuuta ”sotilaallisen erikoisoperaation” Ukrainassa alkaneen, venäläisten valtavat sotilaskolonnat lähtivät vyörymään Valko-Venäjän alueelta Ukrainaan. Salamayökkäyksen tavoitteena oli vallata hetkessä pääkaupunki Kiova.

Operaatio kuitenkin epäonnistui, ja pian Valko-Venäjän sairalaat täyttyivät haavoittuneista venäläissotilaista. Samalla valkovenäläiset lääkärit pakotettiin hoitamaan sodassa murjottuja ja vammautuneita sotilaita, joita ei virallisten tietojen mukaan ollut.

Yksi lääkäreistä on Andrei, joka nykyään asuu maanpaossa Liettuassa. Hän kertoo CNN:lle, että sodan ensimmäisenä aamuna Mazyrin kaupungin sairaalan kaikki lääkärit kutsuttiin kokoushuoneeseen. Käskyksi annettiin pitää 250 sänkyä vapaana venäläisille haavoittuneille. Muut suunnitellut leikkaukset piti peruuttaa.

– Sitten he varoittivat meitä, ettemme saa jakaa tietoa venäläissotilaista. Meidän piti allekirjoittaa salassapitolomake, joka kielsi jakamasta valokuvia ja asiakirjoja. He kertoivat meille, että Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu (FSB) tarkkailee meitä ja heillä on keinoja valvoa puhelimiamme, Andrei kertoo.

Haavoittuneiden tai kuolleiden venäläissotilaiden todellista määrää ei juurikaan tiedetä muualla kuin Kremlin ja Venäjän asevoimien ylimmässä johdossa. Valko-Venäjän lääkärit saivat kuitenkin leikkauspöydillään kenties selkeän käsityksen sodan alkuviikkojen tappioiden laajuudesta.

Andrei kertoo nähneensä suurimman haavoittuneiden aallon saapuneen Mazyrin sairaalaan 28. helmikuuta. Puolenyön aikoihin haavoittuneita sotilaita virtasi sairaalaan linja-autoittain. Hän kertoo, että lääkärit arvioivat nopeasti sotilaiden vammat. Haavoittuneiden otsiin piirrettiin numerot, jotka osoittivat hoidon kiireellisyyden.

Sairaala oli Andrein mukaan täynnä haavoittuneita sotilaita. Hän kertoo, että joiltakin sotilailta puuttuivat silmät, toisilta raajat. Yksi oli hänen mukaansa menettänyt osan aivoistaan, toinen alaleukansa. Monilla keho oli täynnä luoteja ja sirpaleita.

– Leikkauksen tarpeessa olevia haavoittuneita oli enemmän kuin meillä oli leikkauspöytiä. Venäläiset vain antoivat meille haavoittuneita eivätkä välittäneet heistä.

Todisteena näkemästään Andrei otti kuvia haavoittuneiden röntgenkuvista. Ne hän salakuljetti mukanaan USB-muistitikulla paetessaan Valko-Venäjältä.

Andrei kertoo hoitaneensa venäläisiä laskuvarjovarjojoukkoja ja erikoisjoukkoja, joiden sotilaat haavoittuivat Hostomelin lentokentän hyökkäyksessä. Sairaalaan tuotiin myös Butšan ja Borodjankan taisteluihin osallistuneita sekä Tšernobylissä säteilylle alttiina olleita sotilaita.

– He olivat ammattimurhaajia. Meidän piti hoitaa heitä, se oli meidän tehtävämme. Tunsin inhoa ​​koko asiasta. Mutta lääkärinä en todellakaan saa tuntea inhoa, hän toteaa.

Andrei kertoo, että Mazyrin sairaalassa hoidettiin myös Tšernobylissä vakavan vatsavamman saanutta kenraalimajuri Sergei Nyrkovia. Suurin osa haavoittuneista oli kuitenkin hänen mukaansa nuoria ja kokemattomia sotilaita ja varusmiehiä Venäjän syrjäisiltä seuduilta.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat vaitonaisia haavoittuneiden määrästä. Presidentti Aljaksandr Lukašenka väitti vielä maaliskuussa, että Valko-Venäjällä hoitoa on saanut vain 160-170 haavoittunutta.

Andrein ja CNN:n haastattelemien lääkäreiden mukaan luku on merkittävästi alakanttiin. Andrei kertoo, että maaliskuun alussa pelkästään Mazyrin sairaalaan tuotiin päivittäin 40-50 venäläistä sotilasta. Hänen mukaansa heitä tuli sisään ja ulos kuin ”liukuhihnalta”.

Suurin osa haavoittuneista tuotiin yön pimeydessä tai aikaisin aamulla vihreillä venäläisillä sotilasbusseilla ja ambulansseilla. Andrei kertoo, että venäläiset yrittivät tuoda kuolleitakin sotilaita sairaalaan.

– He eivät tienneet, mitä tehdä niiden kanssa.

EXCLUSIVE: The Ghosts of Putin’s War Machine

Drs from Southern #Belarus tell us about #Russian soldiers in their hospitals. X-rays and their stories tell us how Russia concealed the casualtieshttps://t.co/NL2lxOYHQU@MelissaBellCNN @elizamackintosh @o_featherstone @VascoCNN

— Sebastian Shukla (@sebshukla) October 25, 2022