Slovenian parlamentti hyväksyy Suomen Nato-jäsenyyden

Slovenian parlamentti on ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet. Asiasta kertoo maan ulkoministeriö.

– Heidän jäsenyytensä vahvistaa kollektiivista turvallisuuttamme, ministeriö toteaa Twitterissä.

Aiemmin tänään myös Latvian parlamentti hyväksyi Suomen ja Ruotsin liittymisen Naton jäseniksi.

Naton 30 maasta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet on nyt ratifioinut yhteensä 14 valtiota.

We are happy that 🇸🇮 Slovenian National Assembly just ratified the Accession Protocols of two European partners 🇸🇪 & 🇫🇮 to @NATO. Their membership will strengthen our Collective Security. #StrongerTogether pic.twitter.com/80ewRcHm1j

— MFA Slovenia (@MZZRS) July 14, 2022