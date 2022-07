Latvian parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Latvian parlamentti Saeima on ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet, kertoo maan ulkoministeri Edgars Rinkēvičs.

Ulkoministerin mukaan molempien maiden liittymispöytäkirjojen ratifiointi tapahtui parlamentissa yksimielisesti.

Latvian lisäksi Suomen Nato-jäsenyyden ovat ratifioineet Albania, Britannia, Bulgaria, Hollanti, Islanti, Kanada, Luxemburg, Norja, Puola, Saksa, Tanska ja Viro.

Parliament of Latvia has just unanimously ratified Accession Protocols of #Finland and #Sweden to #NATO. Congratulations, friends and allies @Haavisto and @AnnLinde

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 14, 2022