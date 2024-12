Slovakian puolustusministeri Robert Kalinak sanoi The Kyiv Independentin mukaan, että Ukrainan on ehkä luovutettava alueita vallitsevien realiteettien vuoksi.

Kalinakin mukaan Slovakian prioriteetti on välitön tulitauko ja rauhanneuvottelut.

Vaikka hän totesi, että Venäjä on kiistatta konfliktin hyökkääjä ja että se on rikkonut kansainvälistä oikeutta, Kalinak sanoi, että sodanjälkeinen vakaus on tärkeämpää kuin tarkat rajat.

– Ukraina ei ymmärrä, ettei se koskaan joudu Saksan ja Sveitsin väliin, mutta jakaa aina pisimmän rajansa Venäjän federaation kanssa. On tärkeää, että ennen kaikkea ihmisten kuoleminen (sodassa) loppuu.

Slovakian pääministeri Robert Ficon johdolla Slovakia otti jyrkän ulkopoliittisen käänteen lopettamalla sotilastoimitukset Ukrainaan Slovakian asevoimien varastoista ja omaksumalla Venäjä-ystävällisemmän retoriikan.

Fico ilmoitti äskettäin myös hyväksyneensä Kremlin kutsun osallistua Voitonpäivän juhliin Moskovassa ensi toukokuussa.