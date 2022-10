Sisäministeri itärajan aidasta: Paluuta normaaliin ei ole näköpiirissä

– Rajavartiolaitos on esittänyt aidan rakentamista osalle itärajaa. Aita vahvistaisi rajaturvallisuutta. Hallitus on valmis edistämään sen rakentamista turvallisuusviranomaisten esityksen pohjalta. Hankkeella on eduskuntapuolueiden tuki ja sisäministeriö jatkaa sen valmistelua, kirjoittaa sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) Twitterissä.

Hän toteaa, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

– Paluuta normaaliin ei ole näköpiirissä. Suomen rajoilla on tällä hetkellä rauhallista, mutta meidän on varauduttava pitkällä aikavälillä ja huolehdittava rajavalvonnan suorituskyvystä.

– Raja-aita helpottaisi Rajavartiolaitoksen mukaan rajavalvontaa. Turvallisuusviranomaisten arviot on otettava vakavasti. Aidasta olisi apua erityisesti hybridioperaatioissa, joissa Suomea yritettäisiin painostaa laajamittaisella maahantulolla. Tällaisten uhkien riski on kasvanut, Mikkonen sanoo.

Hän kertoo, että aitaan liittyisi tekninen valvontalaitteisto ja vierellä kulkeva tie.

– Aita toimisi hidasteena ja ihmisiä ohjaavana elementtinä ja liittyisi kokonaisuuteen, joka huomioi henkilöresurssit, taktiikan ja tekniikan. Porttiratkaisuilla turvataan eläinten liikkuminen.

Rajavartiolaitoksen suunnitelman mukaan itärajasta aidattaisiin 10-20 prosenttia.

Mikkosen mukaan aitaa rakennettaisiin vain kriittisiin kohtiin, kuten rajanylityspaikoille sekä alueille, joilla rajan yli kulkee tie tai lähellä on asutusta. Valtaosa rajaa on maastoltaan vaikeakulkuista ja asumatonta.

Ministerin mukaan aidan rakentaminen tulisi aloittaa pilottihankkeella, jonka rahoituksesta hallitus päättää ensi viikolla.

– Varsinaisen aidan rakentaminen voitaisiin aloittaa pilottihankkeen kokemusten pohjalta ensi vuoden aikana. Sisäministeriö on esittänyt myös tähän rahoitusta.