Sinnikäs meloni kasvaa keskellä päivittäin pommitettua kaupunkia

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko on jakanut viestipalvelu X:ssä videon pahoin pommitetusta Hersonin kaupungista.

Jutun alla olevalla videolla näkyy raunioutunut Hersonin keskustori. Betonilaatan keskeltä pilkistää kuitenkin jotain vihreää. Siellä kasvaa vesimeloni, vaikka venäläiset ovat pommittaneet kaupunkia jo useiden kuukausien ajan.

– Vesimeloni. Oikeasti, hämmästynyt ääni koskettelee melonia videolla.

Kommenttiketjussa näkyä kuvaillaan symboliseksi.

– Mikä voimakas metafora Ukrainalle, kykyä menestyä vaikeimmissa olosuhteissa. Kunnia Ukrainalle, eräs kirjoittaa.

– Tämä edustaa Ukrainan kansan henkeä, toinen komppaa.

A watermelon has grown on concrete slabs in the center of Kherson. The city is shelled almost daily by Russia for many months now.

📹 Evgenia Karpenko pic.twitter.com/I3P4qVOVS3

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 17, 2023