Shahedien tuotantolinja Venäjällä värvää lapsia töihin

Alabuga Politekh ja Jelabugan erityistalousalue Venäjän Tatarstanissa on aloittanut laajamittaisen mainoskampanjan värvätäkseen opiskelijoita kokoamaan Shahed-hyökkäysdrooneja. T-Invariant sai käsiinsä lähes 6,5 gigatavua mainosvideoita, joissa alaikäiset opiskelijat keskustelevat avoimesti työstään droonien tuotannossa. Videot sisältävän kansion nimi yhtiössä on ”Veneet”, millä koodinimellä hyökkäysdroonien tuotantoa on kutsuttu Jelabugassa.

Tämä on myös ensi kerta, kun Alabuga Politekhin mainosmateriaali mainitsee nimenomaisesti taistelukäyttöisten miehittämättömien lentolaitteiden kokoamisen ja esittelee tiloja, joissa varastoidaan tunnusmerkillisiä mustia drooneja.

Videoilla eri vuosikursseja edustavat opiskelijat kuvailevat työolosuhteitaan ja kertovat palkoistaan: 150 000 ruplaa kuussa toisen vuoden opiskelijoille, 350 000 ruplaa kuussa kolmannen vuoden opiskelijoille.

Yhdellä videolla 16-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija Darina ilmoittaa, että hän alkaa tienata rahaa kokoamalla drooneja ensi vuonna. Hän lisää, että hänen vanhempansa ovat ylpeitä hänestä.

Toisella videolla toisen vuoden opiskelija Aleksander väittää jo ansaitsevansa 150 000 ruplaa tarkastajana ”maailman suurimmassa droonitehtaassa”. Yksi videoilla esiintyvä nuori muistaa, kuinka sen jälkeen kun hän meni töihin droonien tuotantoon, hänen isänsä kutsui häntä ”mieheksi”.

Poimintoja videosisällöistämme

The Insider on selvittänyt, että ainakin jotkut videoilla esiintyvistä nuorista todellakin opiskelee Alabuga Politekhissa ja että he tulevat eri puolilta Tatarstania ja yksi Moskovastakin.

Videoita levittävä mainostoimisto tarjoaa niitä bloggareille. Yhden mukaan 25 sekunnin mainoksesta saa 250 000 – 1,5 miljoonaa ruplaa kanavan näkyvyyden mukaan. Bloggari kertoo, että tällaisia tarjouksia tulee kolmen kuukauden välein, mutta ensi kertaa tässä nimenomaan mainitaan Shahedien tuotanto.

Hän arvioi, että kampanjaan käytetään kymmeniä miljoonia ruplia. Yksi videoista on näkynyt jo Z-kanavalla Rybar, jolla on 1,5 miljoonaa tilaajaa.

Jelabugan erityistalousalue ja sen yliopisto ovat lännen pakotteiden kohteena. Media on väittänyt, että nuorten asumisolosuhteet oppilaitoksessa muistuttavat fasismia ja että jotkut opiskelijat ovat tehneet itsemurhia.

Elokuussa 2025 raportoitiin, että Shahedien tuotantolinjalle värvättiin eteläafrikkalaisia naisia.