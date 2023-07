Sergei Shoigu kommentoi nyt Wagner-kapinaa: ”Provokaatiota”

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on kommentoinut Telegramissa Wagner-yksityisarmeijan johtaja Jevgeni Prigozhinin luotsaamaa kapinaa.

Shoigun mukaan kyse oli ”provokaatiosta” ja suunnitelmat kaatuivat ensisijaisesti sen vuoksi, että Venäjän armeija pysyi lojaalina vannomalleen valalle sekä velvoitteilleen.

– Provokaatiolla ei ollut vaikutusta joukkoihin, vaan sotilaat jatkoivat heille annettujen tehtävien suorittamista urheasti ja epäitsekkäästi, Shoigu sanoo.

– Shoigu lausui ensimmäisen kommenttinsa yli viikkoon kapinasta, toteaa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko Twitterissä.

Verkkouutiset kertoi 12. kesäkuuta ukrainalaisen ajatushautomon Ukrainan tulevaisuusinstituutin arviosta, jonka mukaan Shoigun ja Prigozhinin välinen tilanne on kärjistymässä, ja että presidentti Vladimir Putinin tulisi jotenkin ratkaista yksityisarmeijan ja puolustusministeriön välinen yhteenotto.

