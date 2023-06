”Venäjä on pari askelta lähempänä sisällissotaa”

Wagner-oligarkki Jevgeni Prigozhin kieltäytyi alistumasta Venäjän puolustusministeriölle, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on vaatinut, että ”vapaaehtoisjoukkojen” eli myös yksityisarmeijoiden tulee allekirjoittaa sopimus puolustusministeriön kanssa 1. heinäkuuta mennessä.

Ukrainalaisen ajatushautomon Ukrainan tulevaisuusinstituutin (UIM) mukaan Venäjän valtion niin sanottua väkivaltamonopolia eli yksinoikeutta voimankäyttöön ”hävitetään koko ajan”. Shoigun ja Prigozhinin yhteenotto kärjistyy koko ajan.

– Muut voimatekijät ([Ramzan] Kadyrov, yhtiöiden asejoukot, yksityisarmeijat) odottavat, kuinka tilanne kehittyy. Tilanteen voi ratkaista ainoastaan [Vladimir] Putin. Mutta ei tule kysymykseenkään, että hän pystyisi pysäyttämään järjestelmän romahdusta, joka on jo käynnissä.

UIM:n arvelee Venäjän puolustusministeriön ja Shoigua innoittaneen vuoden alussa voimaan tullut päätös, jolla lopetettiin Wagnerin harjoittama vankien värväys.

– Mutta tuossa tapauksessa Shoigu vain yksinkertaisesti riisti Prigozhinilta voimavaran, jota tämän sijaan hallinnoi vankeinhoitolaitos FSIN. Nykyisessä tapauksessa kyse onkin yrityksestä ottaa haltuun voimavara, joka on täysin Prigozhinin hallinnassa.

Prigozhin taas korostaa vastakkainasettelunsa Shoigun kanssa olevan luonteeltaan vain ”henkilökohtaista”. Hän mustamaalaa Shoigua, ylistää armeijakenraali Sergei Surovikinia ja julistaa uskollisuuttaan Putinille.

– Mutta tosiasiassa kyse on yksityisarmeijan ja Venäjän asevoimien välisestä konfliktista, toteaa ajatushautomo.

UIM:n mukaan ”vain Putin kykenee ratkaisemaan konfliktin Prigozhinin kieltäytymisen jälkeen”.

– Olemassa on kaksi mahdollisuutta konfliktin ratkaisemiseksi: Shoigun ero tai Prigozhin poistaminen julkisuudesta.

UIM:n arvioi konfliktin olevan ”testi Putinille” ja Venäjän olevan jälleen ”pari askelta lähempänä sisällissotaa”.

– Jos hän ei kykene sitä ratkaisemaan kahden viikon tai yhden kuukauden kuluessa, järjestelmä on romahtamispisteessä.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko taas pohtii UIM:n analyysin pohjalta, miksi Prigozhinin mainitsee Wagner-joukkojensa tottelevan vain Surovikinia, jonka kanssa yksityisarmeija koordinoi tehtävänsä.

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa lokakuusta 2022 tammikuuhun 2023 johtanut Surovikin on toukokuusta lähtien toiminut Wagner-joukkojen edustajana ja puhemiehenä puolustusministeriön suuntaan.

Heraštšenko mukaan ensimmäinen vaihtoehto on, että Surovikinilla on jo entuudestaan jännittyneet suhteet pääesikunnan päällikköön Valeri Gerasimoviin.

– Hän saattaisi saada ”potkut” yhtäaikaa Wagnerin kanssa, ja kyse on siitä, kuka tekee ensimmäisen siirron, pohtii Heraštšenko.

Toinen mahdollisuus on, että Prigozhin hakee Surovikinin avulla liikkumatilaa tulevaisuutta varten.

– Jos näin kävisi, voitaisiin ”neuvotella” Surovikinin ja Prigozhinin kanssa. Jälkimmäinen voisi alistua tietyin ehdoin menettämättä arvokkuuttaan.

Kolmas vaihtoehto taas on, että ”Prigozhin vain käyttää kyynisesti hyväkseen Surovikinia”.

Prigozhin has crossed yet another "red line". This time he simpy warned: if Shoigu tries to take over Wagner PMC, Shoigu will die.

This statement was made in response to Russian ministry of defense deciding to make all "volunteer units" to be under Russian armed forces'… pic.twitter.com/Xz33Ty4pVW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 12, 2023