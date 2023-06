”Ajettiinko Jevgeni Prigozhin tarkoituksella epätoivoon?”

The New York Times on kertonut, että yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan Venäjän avaruus- ja ilmavoimien komentaja, armeijakenraali Sergei Surovikin tiesi etukäteen Jevgeni Prigozhinin suunnittelevan kapinaa.

Carnegie-ajatuspajan tutkija ja R.Politik-yhtiön analyytikko Tatjana Stanovaja huomauttaa, että Surovikinin suhdetta puolustusministeri Sergei Shoiguun ja pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimoviin ei niinkään määritä valtataistelu, vaan erilainen näkemys Venäjän Ukraina-strategiasta ja suhteesta yksityisarmeijoihin eli erityisesti Wagneriin.

– Wagnerin ja Shoigun/Gerasimovin välisen ankaran vastakkainasettelun aikana Surovikin kommunikoi Prigozhinin kanssa. Heillä [Shoigu-Gerasimovilla ja Surovikinilla] oli ainakin keskinäinen työsuhde ja hän [Surovikin] toimi jopa välittäjänä näiden välillä (toukokuussa hän osallistui ammushuollon ongelmien ratkaisemiseen). Tämä suhde oli todennäköisesti [Vladimir] Putinin hyväksymä, mikä viittaa siihen, ettei kahtiajaossa ollut kyse kapinasta.

Mitä tulee Surovikinin ennakkotietoon tai mahdolliseen osallisuuteen kapinasta, tulee sitä pohtiessa Stanovajan mukaan ottaa huomioon, että kapinalta puuttuivat selvät poliittiset tavoitteet ja kunnollinen valmistelu.

– Se vaikutti pikemminkin Prigozhinin epätoivoiselta yritykseltä suojella Wagneria, mikä olisi johtanut mahdollisesti kohtalokkaaseen loppuun Moskovassa. Vaikka Surovikin on voinut suhtautua suunnitelmaan myötämielisesti tai olla tietoinen siitä, hän asettui keskeisellä hetkellä valtion puolelle.

Lisäksi tiettävästi Wagner ampui kapinansa aikana alas seitsemän Venäjän ilmavoimien ilma-alusta. Stanovaja huomauttaa sota-analyytikko Rob Lee’hin viitaten, että ”varsin erikoista toimintaa, jos heillä oli tukenaan Venäjän ilmavoimien komentaja”.

Stanovajan mukaan ”asevoimissa oli todennäköisesti Prigozhinin sympatisoijia, mutta täsmällisempää olisi puhua Shoiguun ja Putiniin kohdistuvasta tyytymättömyydestä”.

Hänen mukaansa kysymys onkin nyt se, että pystyvätkö Putinille uskolliset upseerit ”esittämään nämä sympatisoijat salaliittolaisina näihin mahdollisesti kohdistuvien puhdistusten järjestämiseksi”.

– Kiehtovasti suurin hyötyjä tässä vaikuttaa olevan Shoigu: kun Prigozhin ja Wagner ovat poissa kuvioista, Putin on nyt immuuni muita samanlaisia yksityisarmeijoiden kapinoita ja vastaavia ilmiöitä vastaan, arvioi Stanovaja ja jatkaa:

– Se herättää kysymyksen siitä, ajettiinko Prigozhinin tällaiseen epätoivoon tahallisesti mahdollisesti sen kompensoimiseksi, että Putin oli ollut aiemmin toimeton Wagnerin ja asevoimien johdon kärjistyneen konfliktin suhteen.

