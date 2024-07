Sergei Lavrovin mukaan Venäjän maailmassa kansat päättävät omasta kohtalostaan

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjän maailmassa kansat päättävät itse omasta kohtalostaan. Asian tuo esille Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut videotallenteen Lavrovin puheesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Herastshenkon mukaan puhe liittyi jälleen ”moninapaiseen maailmanjärjestykseen”, jota Venäjä oletettavasti rakentaa.

– Ilmeisesti ensiksi heidän täytyy tehdä kansanmurha Ukrainaa vastaan, ​​vain tämän ”tulevaisuuden kauniin maailmanjärjestyksen” vuoksi?, entinen neuvonantaja ihmettelee.

Anton Heratshenko painottaa, että Venäjän tarkoituksena on rakentaa imperiumia.

– Ja sen maailmanjärjestys ei ole rauha, vaan sota.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 23, 2024