Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi Insititute for the Study of Warin mukaan, ettei Venäjä pysty tekemään sopimuksia lännen kanssa sen provokatiivisten toimien vuoksi Ukrainassa ja muualla.

Hän totesi, että Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset tavoittelevat voittoa Venäjästä taistelukentällä Ukrainassa tavoitteenaan merkittävästi heikentää tai jopa tuhota Venäjän federaatio.

Lavrov syytti Yhdysvaltain armeijan virkamiehiä Kremliä vastaan suunnatun iskun suunnittelusta, joka sisältää Venäjän presidentti Vladimir Putinin tappamisen.

Niin ikään ulkoministerin mukaan Yhdysvallat ja Nato ovat tosiasiallisesti osallisia Ukrainan sodassa.

Lavrov väitti, että Venäjän viranomaiset eivät pysty ylläpitämään normaalia viestintää tai työstämään mitään ehdotuksia tai sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa näissä olosuhteissa, koska Yhdysvallat pyrkii aiheuttamaan strategisen tappion Venäjälle.

Ulkoministerin mukaan Venäjä on valmis keskustelemaan turvallisuuskysymyksistä Ukrainan yhteydessä ja laajemmissa strategisissa suunnitelmissa, mutta vasta sitten, kun amerikkalaiset viranomaiset ”ymmärtävät nykyisen kurssin puutteellisuuden” ja palaavat ”rakentamaan toisiaan kunnioittavia suhteita”. Tähän kuuluu Lavrovin mukaan Venäjän laillisten etujen pakollinen huomioon ottaminen.