Sergei Lavrov tasan kolme vuotta sitten: Venäjän joukot eivät hyökkää Ukrainaan

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan edelsi suuri yhteinen sotaharjoitus Valko-Venäjän kanssa. Jo tuolloin lännessä harjoituksen arvioitiin olevan sodan esinäytös, mutta venäläiset kiistivät asian.

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herashtshenko on jakanut X-palvelussa videon, joka muistuttaa Venäjän valehtelusta.

Jutun alla oleva video on kuvattu 10. helmikuuta 2022. Siinä ulkoministeri Sergei Lavrov vakuuttaa, että Venäjän joukot eivät hyökkää Ukrainaan. Tästä on tullut kuluneeksi tasan kolme vuotta.

– Jonkin ajan kuluttua länsimaat saavat tietää, että Venäjän ja Valko-Venäjän harjoitukset ovat ohi ja venäläiset joukot ovat palanneet Venäjän alueelle, Lavrov sanoo ja ryöpyttää länttä turhan melun pitämisestä asiassa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Lavrov oli pitänyt puheensa.

– Venäjä valehtelee aina, Herashtshenko toteaa.

‼️How Russia lies

Exactly 3 years ago, on February 10, 2022, Lavrov publicly announced that after the exercises in Belarus, Russian troops would not invade Ukraine but return to their territory.

Two weeks later, Russian troops invaded Ukraine.

Russia always lies.

Please… pic.twitter.com/GPhzgmn64r

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 10, 2025