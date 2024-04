Sergei Lavrov kiirehti Kiinaan – ”kyseessä on avunpyyntö”

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin vierailua Kiinassa.

– Kun Lavrov kiirehtii Kiinaan, siinä on kyse hyvin pitkälti avun pyytämisestä. Peking ei toimita aseita, koska se pelkää USA:n pakotteita ja haluaa kehittää EU-suhteita. Mutta (Kiina) toimittaa silti kaikessa hiljaisuudessa koneita, jotka ovat tärkeitä Venäjälle asetuotannon ylläpitämiseksi, Bildt toteaa.

Hän on jakanut X-tilillään Moscow Timesin uutisen.

Lavrov vierailee maanantaina ja tiistaina Kiinassa. Tarkoituksena on vahvistaa kahdenvälisiä diplomaattisia suhteita. Hän tapaa Kiinan ulkoministerin Wang Yin. Odotettavissa on perusteellista näkemysten vaihtamista muun muassa Ukrainan kriisistä ja Aasian ja Tyynenmeren alueen tilanteesta, kertoo Venäjän ulkoministeriö tiedotteessaan.

Ministereiden on määrä keskustella kahdenväliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä sekä yhteistyöstä kansainvälisissä yhteyksissä.

Kiina ja Venäjä ovat syventäneet suhteitaan viime vuosina. Pekingistä on myös tullut Moskovan johtava kauppakumppani kahden viime vuoden aikana, kun Venäjä on joutunut tiukempien länsimaisten sanktioiden kohteeksi hyökättyään Ukrainaan.

Länsimaat kehottavat säännöllisesti Kiinaa käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjään nähden rauhan aikaansaamiseksi Ukrainassa. Peking on ilmoittanut olevansa puolueeton osapuoli.

With Lavrov 🇷🇺 rushing to 🇨🇳 it’s very much asking for help. Beijing doesn’t give arms, fears 🇺🇸 secondary sanctions, wants to develop 🇪🇺 relations, but still silently supplies machinery that’s important for 🇷🇺 to sustain its arms production. https://t.co/8YTEFverS9

— Carl Bildt (@carlbildt) April 7, 2024