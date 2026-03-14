Senaattorin mukaan Donald Trump on menettänyt sodan hallinnan

Demokraatteja edustava senaattori Chris Murphy selittää viestipalvelu X:ssä neljä kriisiä, jotka liittyvät Donald Trumpin aloittamaan Iranin sotaan.

Murphy mukaan kriisi yksi on se, että Trump uskoi, ettei Iran sulkisi Hormuzinsalmea.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Hän oli väärässä. Ja nyt öljyn hinnat nousevat piikissä. Jos salmi pysyy suljettuna, seurauksena on maailmanlaajuinen taantuma. Itse asiassa se voi olla jo liian myöhäistä. Bensiinin hinnat nousevat ensimmäisenä, mutta ruoan hinnat seuraavaksi.

Murphy toteaa, että tällä hetkellä Trumpilla ei ole suunnitelmaa salmen avaamiseksi uudelleen.

– Eikä suunnitelmaa välttämättä ole olemassakaan.

Senaattori huomauttaa, että Iranin käyttämiä resursseja tankkerien häirintään ja hyökkäyksiin – eli tuhansia pieniä drooneja, pikaveneitä ja miinoja – ei voida eliminoida.

– Niitä on liian paljon, ne ovat liian hajautettuja ja piilossa.

– Entä tankkerien merivoimien saattajat? Tämä on mahdollista, mutta se on vaikeampaa kuin luuletkaan. Ensinnäkin se vaatisi koko laivastomme. Sata tankkeria tarvitsee saattuetta joka päivä, Murphy jatkaa.

Toiseksi hän muistuttaa, että ”jos emme pysty tuhoamaan miinoja ja drooneja, myös omat aluksemme ovat vaarassa”.

Murphyn mukaan kriisi numero kaksi on se, että Yhdysvallat ”voi tuhota Iranin ohjukset, mutta emme kaikkia heidän droonejaan, ja sota tänä päivänä on droonisotaa”.

– Iran voi iskeä alueen öljykohteisiin loputtomiin, koska sillä on niin paljon halpoja, aseistettuja drooneja. Ja ne tekevät niin. He räjäyttivät kriittisen Omanin öljyvaraston kaksi päivää sitten, hän toteaa.

– Jos Trump olisi kiinnittänyt huomiota Ukrainan sotaan, hän olisi huomannut, miten sodankäynti on muuttunut. Mutta hän ei huomannut. Ja hän mokasi, Murphy niittaa.

Hän huomauttaa, että mikä pahempaa, Persianlahden valtioilta ovat loppumassa torjuntahävittäjät Iranin ohjusten ja droonien pysäyttämiseksi.

Poimintoja videosisällöistämme

– Mikä tarkoittaa, että pian useammat öljykohteet ovat haavoittuvia.

Kolmas kriisi on laajempi.

– Alueellinen sota on puhkeamassa, kun Iranin asiamiehet Libanonissa iskevät Israeliin ja Irakissa olevat tähtäävät Yhdysvaltoihin. Israel uhkaa nyt massiivisella maahyökkäyksellä Libanoniin, josta voi tulla sen oma uusi kriisi, Murphy arvioi.

Hänen mukaansa muitakin mahdollisia leimahduspisteitä on olemassa.

– Tähän mennessä Jemenin huthit ovat olleet suhteellisen hiljaisia. Todennäköisesti eivät kauaa. He voivat projisoida voimaansa Punaiselle merelle. Syyrian kannalta tämä on Trumpin huonoin aika iskeä Iraniin. Syyria voi räjähtää uudelleen, senaattori kirjoittaa.

Neljäs kriisi on Murphyn katsannossa on se, ettei Trumpilla ei ole loppupeliä.

– Iran ja sen liittolaiset voivat luoda kaaosta loputtomiin.

Hän kysyy, mitä seuraavaksi?

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Maahyökkäys? Tämä olisi Harmageddon. Tuhansia kuolleita amerikkalaisia. Julistaa väärä voitto? Sitten uudet Iranin kovan linjan kannattajat vain rakentavat uudelleen sen, minkä tuhosimme.

Murphyn mielestä kaikki tämä oli täysin ennakoitavissa.

– Rehellisesti sanottuna siksi edelliset presidentit eivät olleet niin tyhmiä aloittaakseen tällaista sotaa. Trump on menettänyt sodan hallinnan. Hänen paras vaihtoehtonsa on nyt minimoida tappionsa ja lopettaa se. Se on ainoa tapa estää vielä suurempi katastrofi, senaattori katsoo.