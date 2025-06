Demokraattien senaattori: On aika pysäyttää Vladimir Putin

– Lakiesitykselläni on 84 tukijaa. Se antaisi presidentille mahdollisuuden asettaa tulleja Kiinalle, Intialle ja muille maille estääkseen niitä tukemasta (Vladimir) Putinin sotakoneistoa, republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoi Kyiv Postin mukaan.

Vastoin Yhdysvaltain hallinnon viimeaikaisia lausuntoja Venäjän pakotteista, Graham totesi sunnuntaina, että hänen esittelemänsä lakiesitys hyväksytään kongressissa heinäkuussa ja presidentti Donald Trump allekirjoittaa sen.

Grahamin mukaan Trump tukee nyt hänen lakiesitystään, jossa ehdotetaan 500 prosentin tullin asettamista venäläisille tuontitavaroille. Hän lisäsi, että Trump itse tekee lopullisen päätöksen siitä, miten nämä toimenpiteet tarkalleen ottaen otetaan käyttöön.

Näihin tuotteisiin kuuluvat venäläinen öljy, maakaasu ja uraani.

– Jos ostat tuotteita Venäjältä etkä auta Ukrainaa, Yhdysvaltoihin tuleville tuotteillesi asetetaan 500 prosentin tulli, Graham selitti.

– Intia ja Kiina ostavat 70 prosenttia Putinin öljystä. Ne pitävät hänen sotakoneistoaan käynnissä. Lakiesitykselläni on 84 tukijaa. Se antaisi presidentille mahdollisuuden asettaa tulleja Kiinalle, Intialle ja muille maille estääkseen niitä tukemasta Putinin sotakoneistoa ja saadakseen hänet neuvottelupöytään, hän lisäsi.

Samalla kun Euroopan unioni jatkaa Venäjän-vastaisia toimia ja jatkoi viime viikolla 17. pakotekierrostaan, Trump on ollut pidättyväinen lisärangaistusten asettamiselle Moskovalle.

Viime keskiviikkona 25. ulkoministeri Marco Rubio sanoi, ettei Trump tukisi Euroopan pyyntöä pakotteiden tiukentamiseksi, koska Yhdysvaltain presidentti pelkää, että se suistaisi raiteiltaan jo valmiiksi takkuilevat Moskovan ja Kiovan väliset rauhanneuvottelut.

Grahamin lakiesitykselle on vahva demokraattien ja republikaanien tuki senaatissa.

– Ukrainan taistelu on meidän taistelumme, demokraattisenaattori Richard Blumenthal sanoi hiljattaisen Kiovan-vierailunsa aikana.

– Kansallinen turvallisuutemme on vaakalaudalla, koska Vladimir Putinin aggressio jatkuu paitsi Ukrainaa myös liittolaisiamme vastaan. Nyt on aika pysäyttää Putin, nyt on aika tukea Ukrainaa, ja minua inspiroi Ukrainan kansan jatkuva rohkeus ja vahvuus, hän sanoi.