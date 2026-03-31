Bensiinin hinta ylitti neljä dollaria USA:ssa – ”Tämä on vasta alkua”

Bensiinin keskihinta on noussut Yhdysvalloissa yli neljään dollariin gallonalta ensimmäistä kertaa vuoden 2022 jälkeen. Asiasta kertoo Washington Post. Yksi gallona on noin 3,8 litraa.

Käytännössä tämä tarkoittaa noin 0,9–1,0 euroa litralta. Hinta kuulostaa eurooppalaisittain ja etenkin suomalaisittain halvalta, mutta Yhdysvalloissa on totuttu edullisempiin polttoaineiden hintoihin. Euroopassa ja Suomessa polttoaineiden hintoja nostavat tuntuvasti verot, jotka ovat Yhdysvalloissa kevyemmät.

Vaikka hintataso on Yhdysvalloissa Eurooppaa edullisempi, liittovaltion sisällä hinnoissa on suurta vaihtelua. Tällä hetkellä bensiini on kalleinta länsirannikolla. Esimerkiksi Kaliforniassa bensiini maksaa noin kuusi dollaria gallonalta.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet kansainvälisesti, ja Suomessakin litrahinnat ovat nousseet yli kahteen euroon. Asiantuntija-arvioiden mukaan hinnat voivat nousta edelleen jopa kolmeen euroon litralta.

Taustalla on Iranin konflikti ja Hormuzinsalmen kiristynyt tilanne. Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljytoimituksista, ja tilanteella on merkittäviä vaikutuksia kansainvälisiin öljymarkkinoihin. Kriisi on näkynyt suoraan nousseina hintoina.

Kriisin ei uskota vaikuttavan vain polttoaineiden hintaan. Polttoaineiden kallistuessa se näkyy myös esimerkiksi ruoan ja muiden hyödykkeiden hinnoissa.

– Tämä on vasta alkua, KPMG:n pääekonomisti Diane Swonk kommentoi Washington Postille.

Asiantuntijoiden mukaan öljymarkkinat tulevat kärsimään häiriöistä vielä kuukausia, vaikka konflikti Iranissa raukeaisikin. Tämä johtuu siitä, että öljytoimitusten palautuminen normaaliksi vie aikaa.

LUE MYÖS:

Öljyn hinta voi nousta rajusti – bensiini jopa kolme euroa litralta