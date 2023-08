Selvitys: Venäjälle on viety asekäyttöön sopivaa teknologiaa Suomen kautta

Venäjälle on virrannut sotilaskäyttöön soveltuvia amerikkalaisia mikrosiruja muun muassa Suomen kautta, Insiderin selvityksestä ilmenee. Komponenttien kerrotaan olevan tärkeitä esimerkiksi ohjusten ja muun sotateknologian tuotannossa. Yhdysvallat ei salli tällaisen tavaran vientiä Venäjälle.

Tutkimuksessa tarkasteltiin viime vuoden maaliskuun ja marraskuun välistä jaksoa. Kolmansissa maissa toimivat yritykset järjestivät sinä aikana Venäjälle amerikkalaisten Texas Instruments- ja Analog Devices -yhtiöiden valmistamia mikrosiruja yhteensä liki 150 miljoonan euron edestä. Insiderin haastatteleman ukrainalaisen sotilasasiantuntija Leonid Dmitrievin mukaan iso osa Venäjälle viedystä elektroniikasta soveltuu sotilaskäyttöön.

Valtaosa selvityksessä paljastuneesta viennistä on mennyt Venäjälle Kiinan ja Hongkongin kautta. Niiden kohdalla puhutaan yhteensä kymmenien miljoonien eurojen tavaraeristä. Kiina ei ole säätänyt pakkoteita Venäjälle. Suomen kautta on Insiderin mukaan viety tarkastelujaksolla noin miljoonan euron edestä Analog Devicesin ja 800 000 euron edestä Texas Instrumentsin mikrosiruja. Muina kauttakulkumaina Euroopassa mainitaan selvityksessä Saksa, Liettua, Hollanti ja Viro.

Amerikkalaisteknologiaa on hankittu yksinkertaisella kuviolla. Selvityksen perusteella kolmannessa maassa toimiva yritys on ostanut Venäjälle tarkoitetut tavarat ja myynyt ne sitten eteenpäin venäläiselle maahantuojalle. Tavaraerien sisältöjen kerrotaan ilmenevän selkeästi venäläisistä tullausasiakirjoista.

Paljastunutta vientiä kuvataan jutussa vain jäävuoren huipuksi. Venäjän sotateollisuuden tiedetään tarvitsevan kipeästi länsimaisia korkean teknologian komponentteja. Niitä on löydetty suuresta määrästä Ukrainassa käytetyistä venäläisistä asejärjestelmistä. Länsiteknologiaa on hankittu Venäjälle ohi pakotteiden erilaisilla järjestelyillä jo vuosikausia. Toiminnan on arvioitu lisääntyneen valtavasti Venäjän hyökkättyä Ukrainaan viime vuoden helmikuussa.

Suomi on ollut esillä tapauksissa aiemminkin. Verkkouutiset on kertonut esimerkiksi tässä jutussa viime vuoden lopulla Yhdysvalloissa paljastuneesta ja Suomea sivunneesta Venäjän tiedustelun salakuljetusoperaatiosta.

Insiderin tutkimien Venäjän valtion sopimusten perusteella valtaosa mikrosiruja vastaanottaneista venäläisistä tuontiyrityksistä on myynyt aiemmin elektroniikkaa muun muassa Venäjän asevoimiin ja tiedusteluun liitetyille tahoille, valtion omistamalle puolustusjätti Rostecille, ydinvoimayhtiö Rosatomille ja Venäjän avaruusvirasto Roskosmokselle. Joukossa on Ukrainan sodan vuoksi pakotelistalle pantuja yhtiöitä.

