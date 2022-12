Verkosto paljastui – tämä Viron pidättämästä FSB-upseerista tiedetään

Viron suojelupoliisi pidätti 6. joulukuuta Yhdysvaltain pyynnöstä venäläisen Vadim Konostshenokin, jota epäillään työskentelystä Venäjän turvallisuuspalvelulle FSB:lle.

Silmukka Konostshenokin ympärillä alkoi kiristyä 27. lokakuuta, jolloin hänet ERR:n mukaan pysäytettiin Viron ja Venäjän rajalla. Viron poliisi löysi miehen hallusta pakotteiden alaisia puolijohteita, elektronisia komponentteja ja USA:ssa valmistettuja luoteja.

Toinen salakuljetusyritys tapahtui 24. marraskuuta. Myös tuolloin mies jäi rajalla viranomaisten haaviin. Häneltä löydettiin tuhansia USA:ssa valmistettuja tarkkuuskiväärien luoteja.

Myöhemmin Viron turvallisuusviranomaiset ratsasivat Konostshenokin ja hänen poikansa nimissä olevan varaston. Sieltä löytyi 170 kiloa ampumatarvikkeita.

Virolaislehti Eesti Päevaleht on tutkinut FSB:n upseeriksi epäillyn Konostshenokin taustoja.

Pietarilainen mies on asunut Tallinnassa pitkään. Hänellä on Virossa seitsemän lasta, joista suurin osa on alaikäisiä. Miehellä on useita asuntoja Tallinnassa ja sen lähialueilla.

Sosiaalisessa mediassa Konostshenok on EP:n mukaan ollut kuin avoin kirja. Päivitysten perusteella mies on käynyt säännöllisesti Pietarissa. Hän on julkaissut myös valokuvia, joissa hän täyttää Narvan rajanylityspaikalla erilaisia viranomaislomakkeita.

Somessa mies kertoo opiskelleensa Moskovan valtion teollisuusyliopistossa ja harrastaneensa nuorena näyttelemistä.

USA:n viranomaisten tietojen mukaan Konostshenok on käyttänyt sähköisessä viestinnässä aliasta ja nimimerkkiä eversti. Hän on myös lähettänyt ystävilleen kuvia, joissa hän poseeraa FSB:n univormussa.

Verkoston toiminta ulottuu Suomeen

USA:n viranomaisten mukaan Konostshenok kuuluu kansainväliseen Venäjän tiedustelun salakuljetusverkostoon. Sen toiminta on ulottunut myös Suomeen.

Ryhmän epäillään salakuljettaneen Venäjän puolustusteollisuudelle ja valtionyhtiöille pakotteiden alaista länsimaista teknologiaa ja elektroniikkaa. Niistä on Venäjällä huutava pula lännen asettamien pakotteiden takia.

Tutkinnan alla oleva FSB:n salakuljetusverkosto on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Ryhmän jäseniä ovat Vadim Konostshenokin lisäksi Venäjän kansalaiset Jevgeni Grinin, Aleksei Ippolitov, Boris Livshits, Svetlana Skvortsova ja Yhdysvaltain kansalaiset Aleksei Brayman ja Vadim Jermolenko.

Heillä kaikilla on USA:n viranomaisten mukaan yhteyksiä Moskovassa toimiviin yrityksiin Serniya Engineering ja Sertal LLC.

Viranomaisten mukaan ryhmä on perustanut Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan varjoyhtiöitä, joiden kautta tavaroiden hankintaa ja välitystä on hoidettu. Varjoyhtiöiden avulla esimerkiksi amerikkalaiset yritykset on saatu vakuuttuneiksi siitä, että niin sanottuja arkoja tuotteita ei toimiteta USA:n ulkopuolelle.

Näin ryhmä kuitenkin teki. Tuotteiden vastaanottamisen jälkeen ne pakattiin uudelleen. Väärennettyjen laskujen ja rahtikirjojen avulla niitä toimitettiin ulkomaille. USA:n viranomaisten mukaan kauttakulkumaita ovat olleet Viro, Suomi, Saksa ja Hongkong.

Organisaation yhtenä keskeisenä järjestelijänä on syytteiden mukaan toiminut Boriss Livshits, joka on käyttänyt peitenimeä David Wetzky hämätäkseen amerikkalaisia yrityksiä ja vaikeuttaakseen taustatarkistuksia.

Livshitsin kerrotaan kerskuneen venäläisille asiakkaille, että hänellä on useita Viroon rekisteröityjä yrityksiä, joiden kautta toimitukset voidaan hoitaa sujuvasti Venäjälle.

Yksi Livshitsin linkki Viroon on nyt Viron suojelupoliisin pidättämä Vadim Konostshenok. Hän on vuodesta 2015 lähtien ollut hallituksen jäsenenä Venäjälle tavaroita toimittavissa ja välittävissä yrityksissä.

Syytteen mukaan kuriirina toiminut Konostshenok on ollut jatkuvasti yhteydessä Livshitsiin. Yhdessä viestissä Konostshenok lupasi esimerkiksi toimittaa autolla suuren määrän ammuksia Venäjälle.

FSB:n upseeriksi epäilty mies on tällä hetkellä viranomaisten hallussa. Häntä todennäköisesti odottaa luovutus Virosta Yhdysvaltoihin.