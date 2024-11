”Sellaista menokohdetta ei olekaan, josta oppositio ei kasvutoimea saisi aikaan”

Valtionvarainministeri Riikka Purra kritisoi lauantaina perussuomalaisten puoluevaltuustossa pitämässään puheessa opposition vaatimuksia julkisten menojen lisäämisestä.

Purran mukaan oppositiossa kutsutaankin nyt hämäävästi menolisäyksiä ”kasvutoimiksi”. Kyse on hänestä sumutuksesta ja poliittisten pisteiden kalastelusta.

– Jos edellinen hallitus naamioi tulevaisuusinvestoinneiksi uudet menokohteensa, nyt avainsana on kasvutoimi. Sellaista menokohdetta ei olekaan, josta oppositio tai muut säikyt eivät kasvutoimea saisi aikaan, Purra totesi.

Purra muistutti, että Suomessa ei ole ollut reaalista talouskasvua seitsemääntoista vuoteen. Samaan aikaan uusia menoja on rahoitettu velkarahalla eikä vanhoista ole säästetty. Nyt vallassa on hänen mukaansa kuitenkin hallitus, joka on valmis sopeuttamaan järjestelmää säästämällä ja rakenteita uudistamalla.

Valtiovarainministeri painotti, että nyt tehtävillä uudistuksilla pyritään parantamaan juuri aidon yksityisen talouskasvun mahdollisuuksia.

– Koska yksityiselle me sitä kasvua erityisesti haluamme, emme julkiselle. Ilman talouden kasvua emme pääse koskaan tasapainoon, Purra linjasi.

Tämä linja ei kuitenkaan ole sopinut oppositiolle.

– Kelpaako tämä politiikka? Ei tietenkään kelpaa, Purra harmitteli.

Purra kertoi olevansa vakuuttunut siitä, että äänestäjät tulevat lopulta palkitsemaan hallituksen sen tekemistä uudistuksista. Hän arvioi suomalaisten arvostavan vastuunkantoa, rohkeutta ja suoraan puhumista.

Hän totesi myös, että nyt tehtävät uudistukset turvaavat sen, että tulevaisuudessa valtion kaikkein tärkeimmät pystytään kustantamaan.

– Meidän on saatava julkinen talous parempaan jamaan. Meidän on saatava menorakenne lähemmäksi käytettävissä olevia tulojamme. Emme voi luottaa jatkuvaan velkaantumiseen, Purra linjasi.