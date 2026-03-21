Viktor Orbanin puolueessa paniikkitunnelma gallupeista – vaalitappio uhkaa

Unkaria hallitsevaa Viktor Orbánin Fidesz-puoluetta uhkaa tappio huhtikuun 12. päivän parlamenttivaaleissa. Maan ainoa luotettava mielipidetutkija Median julkaisi helmikuun lopussa mielipidekyselyn, jossa oppositiopuolue Tiszan kannatus oli jo 55 prosenttia, ja Orbánin Fideszin 35.

– Tällainen tulos merkitsisi kahden kolmasosan enemmistöä Tiszalle. Vielä hetki sitten tätä pidettiin mahdottomana. Tämä merkitsisi, että Fidesz menettäisi valtansa. Puolueessa näyttää olevan paniikkitunnelmia, sanoo Mediatutkija Agnes Urbán Mérték Media Monitor ajatuspajasta sanoo Verkkouutisille Unkarin Budapestissa.

Pääministeri Viktor Orbánin hallitus muutti Unkarin vaalilakeja useita vuosia sitten siten, että kahden kolmasosan enemmistön parlamenttiin voi saada reilusti alle 50 prosentin äänisaaliilla. Tämä suosi aiemmin Fidesziä, mutta nyt muutokset uhkaavat kääntyä sitä vastaan.

Orbanin haastaja Péter Magyarin EU-mielinen keskustaoikeistolainen Tisza-puolue nousi maan suosituimmaksi miltei heti, kun se perustettiin lähes kaksi vuotta sitten. Magyar tulee Fideszin sisäpiiristä ja kritisoi Orbánin hallintoa laajasta korruptiosta.

Rakettimainen suosio kertoo siitä, että tilaus uskottavalle vaihtoehdolle on ollut todellinen, ja että äänestäjät haluavat muutosta. Niin sanotut vanhat oppositiopuolueet ovat vajonneet marginaaliin ja vain äärioikeistolainen Mi Hazánk on nousemassa yli viiden prosentin äänikynnyksen.

Ero Fideszin ja Tiszan välillä on revennyt jo niin suureksi, että vaikka siitä siivotaan mahdolliset virhemarginaalit ja se tosiasia, että maaseudun Fidesz kannattajat eivät vastaa mielipidekyselijöiden puheluihin, näyttää Orbánin tappio todennäköiseltä.

– Suuri enemmistö äänestäjistä on jo päättänyt kantansa, eivätkä he tätä hevillä muuta, toteaa politiikan tutkija Gábor Györi Policy Solutions -ajatuspajasta.

Neljä vuotta sitten gallupit menivät metsään, kun Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Fidesz voitti vuoden 2022 parlamenttivaalit ylivoimaisesti. Unkarilaiset valtasi pelko siitä, että sota leviäisi maahan. Orban hyödynsi tuon pelon. Nyt mitään tällaista ei ole näköpiirissä.

Viktor Orbánilla on näissä vaaleissa yksi iso ongelma; hänen viestinsä sodan uhasta ei lisää Fideszin kannatusta. Vain ydinkannattajat tuntuvat uskovan.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu nyt viidettä vuotta, ja Orbán puhuu, että EU ja Ukraina ovat meidän vihollisiamme. Viesti on niin vääristynyt, että harva uskoo siihen, sanoo Venäjään ja turvallisuuteen erikoistunut tutkija András Rácz saksalaisesta Center for Security and Defense ajatuspajasta.

Pelko ei enää myy

Pelko ei enää tunnu myyvän unkarilaisten keskuudessa niin kuin ennen.

Talous, terveydenhuolto, ja koulut ovat asioita, joista äänestäjät ovat kiinnostuneita. Tiszan johtaja Péter Magyar on kiertänyt maata puhumassa juuri näistä teemoista, kun taas Viktor Orbán on lietsonut pelkoa.

Unkarin taloustilanne on heikko. Orbánin 16 vuoden valtakauden aikana Unkari on vajonnut EU:n köyhimpien jäsenmaiden kerhoon. Talouden saralla hänellä ei ole juuri esiteltävää.

– Hallitus on luvannut talouskasvua jo pitkään, mutta sitä ei ole tullut. Samalla verrokkimaiden taloudet ovat kasvaneet, ja ihmiset tietävät tämän, sanoo Györi.

Viime vuoteen on mahtunut myös kiusallisia skandaaleita. Valtiollisessa lastenkodissa paljastui talvella, että lapsia oli käytetty seksuaalisesti hyväksi. Tapaus nosti laajoja mielenosoituksia.

Lisäksi helmikuussa korealaisen Samsungin akkutehtaalla paljastui pitkään jatkunut ympäristöskandaali, jossa tehtaalta oli levinnyt myrkyllisiä kemikaaleja ja metalleja ympäristöön ja myös työntekijöihin. Hallitus oli tietänyt asian, mutta suojellut Samsungia ja salannut sen.

Tisza on pähittänyt Fideszin gallupeissa. Péter Magyarin kampanjatyöntekijöitä Budapestissa. RISTO MAJANIEMI/VERKKOUUTISET

– Uskon, että juuri Samsung on paras selitys sille, miksi Tisza on noussut niin paljon vaalien alla, sanoo Györi.

Orbánin viesti on ollut sama 2015 pakolaiskriisistä lähtien, eikä se enää puhuttele kuten ennen. Myös Orbán ei ole enää entisensä. Hän on harmaantunut ja vanhentunut. Hänen rinnallaan 44-vuotias urheilullinen Péter Magyar näyttää raikkaalta ja energiseltä.

Venäjälle Unkari on tärkeä liittolainen. Moskova on tukenut Orbánia monin tavoin.

– Vaalien geopoliittinen merkitys on todella suuri, koska olemme EU:n ja Naton jäsen. Uskon, että Venäjä tekee kaikkensa pitääkseen Orbánin vallassa, toteaa Rácz.

Venäjällä on ollut käynnissä Orbánin hallituksen kanssa yhteinen vaikuttamisoperaatio jo kuukausia.

– Venäjä tekee videoita, ja Unkarin valtamedia julkaisee ne, summaa Rácz.

Sosiaalinen media on tulvinut mitä uskomattomampia tekoälyvideoita Petér Magyarista ja Ukrainan sodasta, mutta tämäkään ei ole näkynyt gallupeissa. Unkarilaiset tuntuvat tietävän, että kaikki on valetta.

Orbán aikoo säilyttää valtansa Ukrainan avulla

– Tässä vaalikampanjassa ei ole enää mitään moraalia Fideszin puolelta, vaan kaikki on sallittua. Tekoälyvideoissa käytetään lapsia ja kaikenlainen valehteleminen on sallittua, kunhan se tähtää voittoon”, Urbán toteaa.

Hän sanoo, että jo syksyllä alkaneen propagandavyörytyksen lopputuloksena on ollut se, että äänestäjät eivät usko enää mihinkään. Kampanjointi on repivää ja likaista. Sen loppusuoralla on käynyt selväksi, että Orbán aikoo säilyttää valtansa Ukrainan avulla.

Useat luotettavat lähteet ovat viime päivinä kertoneet, että Venäjän GRU:n vaalivaikuttamiseen erikoistuneita agentteja on virrannut Unkariin. Rácz pitää Venäjän masinoimaa sabotaasi-iskua mahdollisena. Syylliseksi lavastettaisiin Ukraina. Jos GRU tai FSB sekaantuvat vaaleihin suoraan, on hyvin todennäköistä, että Unkarin viranomaiset eivät puutu tähän.

Orbán on viime päivinä kärjistänyt Unkarin suhteita Ukrainaan ennennäkemättömällä tavalla. Muutama viikko sitten Venäjä pommitti Ukrainan halki kulkevaa Druzba-öljyputkea. Druzba kuljettaa Venäjän öljyä Unkariin ja Slovakiaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina joutui sulkemaan putken vaurioiden vuoksi. Unkari väittää Ukrainan sulkeneen putken poliittisista syistä.

Nyt Zelenskyi on kertonut, että putken korjaustyöt veisivät reilun kuukauden, mutta hänellä ei ole aikomustakaan korjata putkea. EU:n johto jakaa saman kannan.

Unkarin hallituksen mukaan Ukrainan motiivi sulkea putki on poliittinen. Orbán puhuu hyökkäyksestä Unkaria vastaan, ja on luvannut avata putken voimalla. Slovakia on seissyt kiistassa Unkarin rinnalla. Putki tuo Venäjän öljyä molemmille.

Kun Orbán sanoi aikovansa estää EU:n 90 miljardin euron lainan Ukrainalle, jos putkea ei avata, uhkaili ärsyyntynyt Zelenskyi Orbánia. Hän sanoi medialle voivansa antaa Orbánin puhelinnumeron pojilleen, jotta nämä voivat käydä ”vierailulla” puhumassa asiasta. Orbán tulkitsi tämän uhkaukseksi.

Tapaus kertoo provosoitumisesta. Myös EU on moittinut Zelenskyitä uhkauksesta. Orbán kärjistänee mielellään tilannetta, hänellä ei näytä olevan muuta taktiikkaa.

Viimeisin kiista koskee Ukrainan keskuspankin työntekijöitä, jotka Unkarin viranomaiset pidättivät maaliskuun alussa, kun he olivat kuljettamassa noin 70 miljoonan euron rahalähetystä sekä kultaharkkoja autolla Itävallasta Ukrainaan. Unkarin johto syytti ukrainalaisia rahanpesusta.

Ukrainalainen pankki, jonne lähetys oli menossa, kertoi kuljetuksen olleen täysin normaali arvokuljetus, ja kiisti kaikki syytteet. Lopulta Unkari vapautti pidätetyt, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Kiista kiristää maiden suhteita entisestään.

Konflikti Ukrainan kanssa voisi tarjota Orbánille tilaisuuden peruuttaa vaalit ja julistaa maahan sotatila. Mutta on toinen asia, uskaltaisiko hän näin tehdä. Seuraukset voisivat olla arvaamattomat. Lisäksi Unkari on myös Nato-maa.

Fidesz voi vielä yllättää

Gábor Györi uskoo, että Fidesz tekee gallupeita paremman tuloksen vaaleissa. Orbán on osoittanut uransa aikana useaan kertaan, kuinka taitava poliitikko hän on nousemalla haastavista paikoista oikeiden poliittisten valintojensa ansiosta. Hän on myös erinomainen puhuja.

Unkarin vaaleissa voi vielä käydä miten tahansa. Jos Péter Magyar ja Tisza voittavat niukasti, on uuden hallituksen hyvin vaikea hallita. Syynä on se, että yhteiskunta on Fideszin kontrollissa ja se kykenee estämään lähes kaiken.

Jos Tisza voittaa reilusti ja saa kahden kolmasosan enemmistön parlamenttiin, niin Fidesz menettää valtansa ja Magyar voi tehdä todellisia muutoksia.

Jos taas Fidesz voittaa niukasti, se joutuu opettelemaan uudelleen demokratian pelisäännöt ja huomioimaan parlamentin. Se ei enää voisi toimia itsevaltaisesti.

Jos se voittaa kahden kolmasosan enemmistön, kaikki jatkuu nykyisellään, Unkari radikalisoituu edelleen.

Ràcz uskoo, että Venäjän käskyläisenä Orbánin tehtävänä on hajottaa EU ja Nato. ”Jos hän jatkaa vallassa vielä yhden kauden uskon, että sen jälkeen Unkari ei enää kuulu kumpaankaan”, toteaa Racz.

Verkkouutiset, Budapest