Sekava sotilas ajoi kolmen tytön päälle Venäjällä – kaksi kuoli

Toipumislomalla ollut sotilas ajoi autolla pikkutyttöjen päälle Jekaterinburgin lähellä Revdassa, kertovat Mediazona ja paikallinen uutiskanava E1.ru. Vuonna 2016 ja 2018 syntyneet siskokset kuolivat saamiinsa vammoihin ja kolmas, heidän vuonna 2014 syntynyt harrastuskaverinsa, loukkaantui vakavasti.

— Alustavien tietojen mukaan 37-vuotias Ladan kuljettaja törmäsi kolmeen tyttöön, jotka odottivat jalkakäytävällä valvotulla suojatiellä. Kaksi tytöistä kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalla ennen ambulanssin saapumista. Kolmas uhri vietiin sairaalaan vakavassa tilassa. Tutkintakomitean virkamiehet ovat tarkastaneet tapahtumapaikan, kuulustelevat todistajia, määräävät tarvittavat oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja työskentelevät tragedian olosuhteiden ja syyn selvittämiseksi, kertoi Sverdlovskin alueen rikostutkintakomitea omalla Telegram-kanavallaan.

37-vuotias sotilas oli mediatietojen mukaan tapahtuman aikaan maanantaina illalla ankarassa humalassa. Lapsiin törmättyään hän ajoi vielä päin talon seinää ja on itsekin sairaalahoidossa – mutta pidätettynä.

Sotilaan vaimo sanoi E1-kanavalle, että mies haavoittui heinäkuussa vakavasti. Päästyään kotiin toipumaan miehelle oli hankittu auto, sillä hän ei pystynyt kunnolla kävelemään. Vaimon mukaan mies vietti palattuaan kotona vain yhden yön ja vuokrasi sitten itselleen mökin, jossa vietti aikaa juopotellen.

— Hän oli täysin pois tolaltaan. Anelin häntä palaamaan kotiin, ja nyt syytän itseäni siitä että epäonnistuin, vaimo sanoi E1:lle.

Revdinski Rabotši -paikallislehdelle puhuneet Revdan asukkaat kertoivat, että mies oli ajellut päissään ympäriinsä jo useamman päivän. Venäjän sisäministeriön Sverdlovskin-edustaja sanoi lehdelle, että tapaus ei jää rankaisematta ja sotilasta voi odottaa jopa 15 vuoden vankeustuomio.

Ukrainan hyökkäyssodan veteraaneista uhkaa muodostua venäläiselle yhteiskunnalle ankara taakka myös silloin, kun ihmiset jäävät henkiin. Jo viime syksynä, että lähes 500 siviiliä oli joutunut Ukrainasta palanneiden veteraanien väkivallan uhreiksi. Noin puolet on kuollut henkirikoksen uhreina. Vuonna 2023 Venäjän rikollisuuden arvioitiin nousseen jopa noin kymmenen prosenttia verrattuna aikaan ennen täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan.

