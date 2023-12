”Se oli merkki” – näin poliisikoira Kuha pelasti lapsen lumikasasta

Poliisi sai aatonaattona hätäkeskukselta tehtävän kadonneesta ihmisestä Keski-Suomen Korpilahdella.

Lapsi oli ollut leikkimässä rakentamassaan lumiluolassa, kun auran tuoma uusi lumikuorma oli romahduttanut luolan. Lunta oli ollut lapsen päällä jopa puolitoista metriä, mutta lumeen oli kuitenkin jäänyt pieni ilmatasku.

Poliisikoira Kuha löysi lapsen lopulta puoli yhdeltä yöllä. Hän oli ollut lumikasassa yli neljä tuntia.

Poliisikoiran ohjaaja, ylikonstaapeli Mikko Nivala kertoo Ylelle tiedostaneensa, että hajun kulkeutuminen tiiviin lumen läpi on haastavaa. Hän oli tehnyt koiran kanssa kierroksen ensin muualla ja palannut lumikasan luokse myöhemmin.

– Tällä kertaa koira pysähtyi tiettyyn kohtaan lumikasaa eikä enää suostunut menemään eteenpäin. Se oli itselle merkki, että jotain erikoista siellä on, Nivala sanoo.

Kuha-koira kiinnostui havuista, joita toinen poliisi oli vetänyt ulos kasasta. Niissä oli mahdollisesti ollut lisää hajuja. Hetken kuluttua lapsen kenkä tuli esiin. Tämän kaivaminen esiin tuntui ylikonstaapelin mukaan ikuisuudelta.

Lapsi oli aluksi liikkumaton, mutta alkoi reagoida myöhemmin. Hapen määrä oli jo käynyt vähäiseksi ahtaassa luolassa.

Ohjaajan mukaan koira aistii tämänkaltaisissa tilanteissa, että jotain merkittävää on tapahtunut.

– Koira on tunteva olento ja näkee, miten me paikalla olevat ihmiset reagoimme. Me tietysti kiitämme ja taputamme. Kyllä se koira tajuaa, että nyt meni oikein tämä tehtävä ja asia, Mikko Nivala toteaa.

Ilta-Sanomien mukaan Kuha täyttää tammikuussa kahdeksan vuotta. Nivala on kouluttanut tätä poliisikoiran tehtäviin seitsemänviikkoisesta asti.

– Eletään tällaisessa symbioosissa, Kuha kulkee minun kanssa töissä ja kotona. Yhteistyö rakentuu harjoittelun ja työtehtävien hoitamisen kautta, Nivala sanoo IS:lle.