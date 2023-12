Sankarikoira pelasti lapsen romahtaneesta lumiluolasta

Poliisikoira pelasti lauantaiyönä romahtaneeseen lumiluolaan loukkuun jääneen lapsen. Poliisikoirayhdistys kertoo tapahtuneesta Facebook-päivityksessä.

Tapahtumaketju alkoi, kun alakouluikäinen lapsi katosi Keski-Suomen Korpilahdella sijainneesta kotipihastaan. Hänet oli nähty viimeksi kello 19, ja kello 22 hätäkeskukselle annettiin tehtävä kadonneesta ihmisestä.

Lapsen etsimistä hankaloitti raju lumisade, joka peitti lapsen jalanjäljet. Paikalla arvioitiin, että kadonneet jäljet saattaisivat kuitenkin johtaa Korpilahden keskustaan suuntaan, jonne etsinnät keskitettiin. Paikalle saapui Jyväskylästä myös poliisikoira Kuha poliisikoirapartion mukana.

Muiden partioiden suunnatessa keskustaan, jäi poliisikoirapartio suorittamaan lähietsintöjä lapsen kodin läheisyyteen.

Ensimmäinen vihje lapsen sijainnista saatiin, kun omaiset kertoivat lumiauran ajaneen kodin ohi noin kello 20. Kadun päässä oli korkea lumikasa, jonka takana oli lasten tekemiä lumiluolia. Kuha tarkisti kasan, mutta ei kuitenkaan löytänyt merkkejä lapsesta. Etsintöjä jatkettiin muualla.

Partion palatessa etsintäkierrokselta noin tuntia myöhemmin, käveli Kuha jälleen lumikasan ohitse. Tällä kertaa koira kuitenkin jähmettyi ja alkoi kaivamaan lumikasaa.

– Kohdasta pilkotti havuja lumen läpi, joita Kuha haisteli kiinnostuneena. Koirapartiomies alkoi repimään havua ja tästä innostuneena myös Kuha ryhtyi kaivamaan lumikasaa, Poliisikoirayhdistys kertoo päivityksessään.

Koirapartiomies lähti hakemaan naapurista lapiota, kun taas Kuha jäi tassuillaan kaivamaan kasaa. Pian Kuha kaivoikin esiin kengänpohjan noin kello 00.30.

Poliisit ryhtyivät ripeästi kaivamaan lasta esiin. Lapsi ei aluksi reagoinut käsittelyyn, mutta virkosi nopeasti. Ambulanssiin päästessään hän kykeni jo puhumaan.

Myöhemmin kävi ilmi, että lapsi oli leikkinyt rakentamassaan lumiluolassa. Alkuillasta kadulla liikkunut lumiaura oli kasannut lunta kasaan niin, että lumiluola oli romahtanut. Löydettäessä lapsen päällä oli noin 1 – 1,5 metriä lunta, mutta lapsen onneksi kasaan oli jäänyt pieni ilmatasku.

Koira ei ollut havainnut lasta ensimmäisellä kerralla, sillä ihmisen haju nousee lumessa pintaan hitaasti. Koska partio oli tietoinen tästä, päätettiin Kuha viedä vielä myöhemmin haistelemaan kasaa.

Poliisikoirayhdistyksen mukaan onnellinen loppu oli monen tekijän summa.

– Keskiössä on kuitenkin hyvin koulutettu poliisikoira sekä koirapartion sinnikäs perustyö. […] Koiranohjaaja on käyttänyt Kuhan kouluttamiseen satoja tunteja ja tällaisella tehtävällä onnistuminen on paras palkinto tuosta työstä, viestissä kerrotaan.