”Se oli hyvä talo” – Hersonissa seurataan omaisuuden lipumista joen mukana

Venäläisten tuhottua Kahovkan padon Dnepr-joen vedenpinta nousi Hersonin alueella muutamassa tunnissa 12 metriä, kertoo uutissivusto RFE/RL.

RFR/RL on jakanut videoita Hersonin evakuoinneista. Joillain alueilla vesi nousi muutamassa tunnissa 12 metriä.

Eräällä jaetulla videolla mies sanoo ”siellä oli mukava nukkua, se oli hyvä talo” katsoessaan, kuinka hänen talonsa lipuu veden mukana hänen ohitseen.

Evakuointi koskettaa kymmeniätuhansia. Eräässä Ukrainan sisäministeriön julkaisemassa videossa poliisi kantaa sylissään turvaan liikuntakyvyttömän vanhuksen.

RFE/RL:n haastattelemat hersonilaiset Serhi ja Tetiana sekä heidän kissansa olivat uppoamassa jokeen autonsa kanssa. Toinen auto onnistui kuitenkin vetämään heidät turvaan.

Rankasta kokemuksesta huolimatta viltin alla lämmittelevät Serhi ja Tetiana pysyivät positiivisella mielellä. Haastattelun loppuun Serhi sanoi vielä voitonvarmana ”Slava Ukraini!”.

Ukraine says tens of thousands of people were being evacuated from areas under threat. Within hours, water levels had already risen by 10 meters. pic.twitter.com/pNemuN6PD6

Ukraine's interior ministry shared a video of the ongoing evacuation. The authorities said tens of thousands of people were being evacuated. pic.twitter.com/6vL6Ityavv

Serhiy and Tetiana from Kherson told @radiosvoboda that their car started sinking in the flooded river, but another car pulled them out.

Over 1,300 people who have been evacuated from the flooded area. pic.twitter.com/3VXThzxd6W

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) June 7, 2023