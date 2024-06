SDP:ssä heräsi huoli: Kauppoihin voi tulla aiottua enemmän alkoholijuomia

Maanantaista lähtien ruokakaupoissa saa myydä enintään kahdeksanprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia.

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta moittii Petteri Orpon (kok) hallituksen alkoholipolitiikkaa. Eloranta sanoo tiedotteessaan pelkäävänsä sitä, että alkoholin saatavuutta lisäävä muutos lisää inhimillistä kärsimystä ja alkoholihaittojen yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Alkoholi on myrkky, joka aiheuttaa 60 eri sairautta. Alkoholin takia Suomessa menetetään joka vuosi yli 37 000 elinvuotta ennenaikaisesti, kun mukaan lasketaan myös epäsuorat kuolemat ja menetetään 1,3 miljardin euron verran inhimillistä pääomaa vuodessa, Eloranta viittaa EHYT ry:n FCG:ltä tilaamaan selvitykseen.

Kansanedustajan mukaan Suomessa on puoli miljoonaa alkoholin suurkuluttajaa.

– Alkoholi aiheuttaa myös mittaamattoman määrän sivullisten kärsimystä, haittoja ja turvattomuutta, erityisesti lapsille. Poliisin arvioidaan hoitavan vuosittain yli 200 000 alkoholiin kytkeytyvää hälytystehtävää – noin 70 prosenttia poliisin hälytyksistä liittyy jollain tavalla alkoholiin, Eloranta listaa.

Hän toteaa, että valtion monopoliyritys Alko on paras keino vähentää alkoholihaittoja. Eloranta paheksuu sitä, että hallituksen uudistuksella myyntiä vapautetaan kauppoihin ja juomia yhä enemmän kansalaisten saataville.

– Muutoksen hyödyt tulevat vähittäiskaupalle, jonka kauppa kasvanee arvion mukaan yli 50 miljoonalla eurolla. Haitat kohdistuvat yksilöille, perheisiin, työelämään ja yhteiskunnalle muun muassa terveydenhuollolle, joka jo nyt kärsii resurssipulasta. Kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat vastustivat esitystä paitsi Päivittäistavarakauppa ry, joka hyötyy linjauksesta, Eloranta sanoo.

Hallituksen päätöksen yhteensopivuutta Euroopan unionin lainsäädännön kanssa on kyseenalaistettu, koska se on rajattu valmistustavan mukaan vain käymisteitse valmistettuihin juomiin. Eloranta on huolissaan siitä, että tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa vähittäiskauppaan vapautuu aiottua enemmän alkoholijuomia.

Elorannan mukaan hallituksen politiikan kokonaisuus tulee suurella todennäköisyydellä johtamaan alkoholimonopolin kaatumiseen.

– Hallitushan on toteuttamassa myös olutveron alentamisen, tuottajien vähittäismyynnin laajentamisen, alkoholijuomien verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen sallimisen sekä selkiyttämässä rajat ylittävää etämyyntiä. Kaikenikäisten suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin, mutta myös kansantalouden näkökulmasta olisi välttämätöntä tukea toisenlaista alkoholipolitiikkaa – sellaista, joka vähentää alkoholin käyttöä ja samalla sen haittoja, Eloranta vaatii.

LUE MYÖS:

”Alkon kansanterveydellinen asema pitäisi kyseenalaistaa jo nyt”