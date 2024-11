SDP:n vaihtoehtobudjetti ”sumutusta”, sanovat kansanedustajat

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen tyrmää SDP:n vaihtoehtobudjetin sumutuksena.

– SDP on tämän hallituskauden ajan vastustanut jokaista hallituksen sopeutustoimea. Mikään toimi ei ole SDP:lle käynyt. Nyt vaihtoehtobudjetissaan SDP näyttääkin kuittaavan lähes jokaisen hallituksen työttömyys- ja sosiaaliturvaan kohdistaman uudistuksen, Heinonen kommentoi tiedotteessa.

– SDP:n talouspolitiikka näyttää olevan ainoastaan opportunistista kikkailua. Suomen asioita ei voi hoitaa niin, että puolen vuoden välein linja heittelee sopivan tuulen mukaisesti.

SDP on vaihtoehdossaan pyörtänyt myös muita linjauksiaan. SDP on aiemmin vastustanut muun muassa yleisen arvonlisäveron korotusta 25,5 prosenttiin, mutta vaihtoehtobudjetissaan ei kuitenkaan peruisi korotusta. Samoin vielä keväällä SDP esitti kotitalousvähennyksen supistamista 100 miljoonalla eurolla, nyt taas SDP on esittämässä kotitalousvähennyksen kasvattamista.

– Eihän SDP:n linjasta ota enää mitään tolkkua. Kannatatteko te hallituksen uudistuksia vai ette? SDP:n talouspolitiikka näyttää olevan kuin myrskyssä pyörivä tuuliviiri.

– Kun kaikki SDP:n tällä vaalikaudella ehdottamat paperit ynnätään yhteen, niin on mahdotonta sanoa mikä on SDP:n talouspolitiikan linja. Ainoa looginen johtopäätös on, että [Antti] Lindtmanin johtamalla SDP:llä ei ole yhtenäistä ja uskottavaa talouspolitiikan linjaa, Heinonen summaa.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) on samaa mieltä SDP:n vaihtoehdon uskottavuuden puutteesta. Hän nostaa X:ssä esiin myös keskustan vaihtoehtobudjetin.

– Viime vuonna SDP ja kepu salasivat vaihtoehtobudjettiensa työllisyysvaikutukset. Tänä vuonna ne salaavat kaikki eduskunnan tietopalvelun vaihtoehtobudjeteistaan laatimat laskelmat, Sammallahti ihmettelee.

– Tämäkö on Antti Lindtman ja Antti Kaikkonen linjanne, sumutus ja salailu? Uskottavuutenne = 0.

Valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen kirjoittaa puolestaan X-alustalla, että ”vaihtoehtobudjettien avoimuuspalkinto menee tänäkin vuonna vihreille ja vasemmistolle”, jotka julkaisivat vaihtoehtobudjettiensa yhteydessä myös eduskunnan tietopalvelun taustalaskelmat.

– Puolueettomien taustalaskelmien avulla vaihtoehtoja on mahdollista vertailla, Kärkkäinen jatkaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigelius toteaa, että sekä keskusta että SDP tekisivät hallitusta vähemmän säästöjä ja hallitusta enemmän veronkorotuksia.

– Näillä Suomi nousuun, hän kiteyttää X-päivityksessä.

Viime vuonna SDP ja kepu salasivat vaihtoehtobudjettiensa työllisyysvaikutukset. Tänä vuonna ne salaavat kaikki Eduskunnan Tietopalvelun vaihtoehtobudjeteistaan laatimat laskelmat. Tämäkö on @AnttiLindtman ja @anttikaikkonen linjanne, sumutus ja salailu? Uskottavuutenne = 0. — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) November 26, 2024

Vaihtoehtobudjettien avoimuuspalkinto menee tänäkin vuonna Vihreille ja Vasemmistolle, jotka julkaisivat vaihtoehtobudjettiensa yhteydessä myös eduskunnan tietopalvelun taustalaskelmat. Puolueettomien taustalaskelmien avulla vaihtoehtoja on mahdollista vertailla. — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) November 26, 2024