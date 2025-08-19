SDP:n Tytti Tuppurainen: Nuori elämä päättyi aivan liian varhain

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ottaa osaa kansanedustaja Eemeli Peltosen omaisten suruun.

Eduskunnan viestintä kertoi tänään tiistaina, että eduskunnassa kuollut henkilö oli 30-vuotias Eemeli Peltonen. Hän oli SDP:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä.

– Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

SDP:n eduskuntaryhmä ei aio kommentoida asiaa tämän enempää.

