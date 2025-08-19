Verkkouutiset

Kansanedustaja Eemeli Peltonen 1994-2025 / EDUSKUNTA

Kansanedustajat surevat kuollutta kollegaa: Yli puoluerajojen arvostettu työtoveri

  • Julkaistu 19.08.2025 | 14:39
  • Päivitetty 19.08.2025 | 17:53
  • Politiikka
Eemeli Peltonen menehtyi eduskunnassa tiistaina aamupäivällä.
Eduskunnan lippu on laskettu puolitankoon. Edustajakollegat yli puoluerajojen muistavat kunnioittavasti aamupäivällä kuollutta SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltosta. 30-vuotias Peltonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) esittää surunvalittelut ja muistaa Peltosta arvostavasti.

— Eduskunnan puolesta esitän osanottoni edustaja Peltosen omaisille ja läheisille. Peltonen oli pidetty ja yli puoluerajojen arvostettu työtoveri, Halla-aho kirjoittaa viestipalvelu X:ssa.

— Surullinen uutinen kansanedustaja ja kollega Eemeli Peltosen poismenosta on järkyttänyt kokoomuksen eduskuntaryhmää tänään syvästi. Otamme osaa perheen ja läheisten suureen suruun, ja toivomme voimia koko SDP:n eduskuntaryhmälle, kirjoittaa kokoomuksen edunkuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra X:ssa.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Mikko Savola kertoo, että viesti vetää hiljaiseksi ja surulliseksi.

— Lämmin osanotto kollega Eemeli Peltosen omaisille. Muistetaan pyytää apua ajoissa ja autetaan myös kaveria jos mieli on maassa, Savola kirjoittaa X:ssa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Peltonen teki itsemurhan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela esittää myös surunvalittelunsa.

— Pysäyttävä ja surullinen uutinen. Syvin mahdollinen osanottoni Eemeli Peltosen omaisille ja läheisille. Voimia myös koko SDP:n eduskuntaryhmälle, Koskela kirjoittaa X:ssa.

