Pääministeri kutsui puolueet puimaan kiistaa ydinaseista

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle parlamentaariseen keskusteluun huomenna keskiviikkona Eduskuntatalossa.

Keskustelun aiheena ovat hallituksen esittämät muutokset ydinenergia- ja rikoslakiin. Hallituksen esityksen tarkoituksena on poistaa lainsäädännölliset esteet Suomen puolustamiselta osana Naton liittokuntaa sekä esteet Naton ydinasepelotteen ja yhteisen puolustuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

– Yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Tavoitteeni on, että pystymme kokouksessa yhdessä sopimaan tietyistä peruslinjoista. Kuten olen sanonut, Suomi ei tavoittele ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä Natossa ole sellaista suunnitella. Suomi on jatkossakin sitoutunut ydinsulkusopimukseen (NPT) ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiinsa, sanoo Orpo tiedotteessa.

Oppositiopuolueet ovat arvostelleet hallitusta siitä, ettei niitä ole otettu mukaan asian valmisteluun. Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät ovat vastustaneet myös itse muutoksia.