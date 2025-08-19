Verkkouutiset

Eduskuntatalo Helsingissä 19. elokuuta 2025. Eduskuntatalossa kuoli kansanedustaja noin kello 11. LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN

”Järkyttänyt syvästi” – Eduskuntatalolla kuollut kansanedustaja oli vain 30-vuotias

  • Julkaistu 19.08.2025 | 14:25
  • Päivitetty 19.08.2025 | 16:35
  • Eduskunta
SDP:n Eemeli Peltonen valittiin eduskuntaan vuonna 2023.
Eduskunnassa tiistaina kuollut henkilö on kansanedustaja Eemeli Peltonen (sd.). Asiasta kertoi eduskunnan viestintä tiistaina.

– Surullinen uutinen kansanedustaja ja kollega Eemeli Peltosen poismenosta on järkyttänyt kokoomuksen eduskuntaryhmää tänään syvästi. Otamme osaa perheen ja läheisten suureen suruun, ja toivomme voimia koko SDP:n eduskuntaryhmälle, kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Eemeli Peltonen valittiin eduskuntaan vuonna 2023 Uudenmaan vaalipiiristä. Hän oli kuollessaan 30-vuotias. Peltonen oli eduskunnassa hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan jäsen, ja Järvenpäässä kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginvaltuustoon hänet valittiin jo 18-vuotiaana.

Peltonen oli kesäkuussa jäänyt sairauslomalle eduskunnasta.

Suruviesti vietiin kuolleen lähiomaisille, ennen kuin kansanedustajan nimi kerrottiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kuolinsyy oli itsemurha.

Useat kansanedustajakollegat ovat esittäneet suruvalittelunsa Peltosen menehtymisen johdosta. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb ottaa osaa suruun viestipalvelu X:ssä.

– Saimme tänään traagisen suru-uutisen Eduskunnasta. Lämmin osanottoni Eemeli Peltosen läheisille ja voimia surutyöhön. Hänet tunnettiin osaavana ja ahkerana kansanedustajana, jonka työtä kunnioitettiin yli puoluerajojen, Stubb kirjoittaa.

Eemeli Peltonen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

