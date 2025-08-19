Verkkouutiset

SDP:n teltta Helsingin Hakaniemessä maaliskuussa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Sinuhe Wallinheimo: SDP:n pelikirja näyttää olevan pahasti sekaisin

  • Julkaistu 19.08.2025 | 12:00
  • Päivitetty 19.08.2025 | 12:15
  • Politiikka
Sopeutetaan vai ei, velkaannutaan vai ei?
SDP:n häilyvä talouslinja puhuttaa. Toisaalta puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman vaikuttaisi tukevan ainakin jonkinlaista menosopeutusta seuraavalla hallituskaudella, mutta samaan aikaan puolueen vasemmassa laidassa halutaan perua tällä kaudella tehtyjä päätöksiä ja säästöjä, ja velanottoa pidetään jopa hyödyllisenä.

– Onko tämä nyt SDP uusi linja? kysyy puolueelta kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) viitaten Helsingin Sanomien juttuun, jossa demareiden varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen Markus Kallifatides kertovat näkemyksiään.

– Velkajarrua ei hyväksytä ja silti halutaan lisää velkaa. SDP:n pelikirja näyttää olevan pahasti sekaisin. Sopeutetaan vai ei, velkaannutaan vai ei? Missä selkeä linja, Wallinheimo ihmettelee.

HS:n mukaan sekä Mäkynen ja Kallifatides haluaisivat viedä puolueidensa politiikkaa vasemmistolaisempaan suuntaan. He arvostelevat tiukkaa talouskuria.

Mäkysen mukaan pitäisi erottaa kasvua tuovat investoinnit juoksevista käyttömenoista.

– Hyvinvointivaltion palvelut pitää rahoittaa verorahoitteisesti, ja alijäämistä pitää päästä ajan kanssa eroon. Mutta meillä on niin isoja investointitarpeita, liikenteessä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, ehkä myös jonkun verran koulutuksessa. Ne pitää tarvittaessa rahoittaa jopa velkarahalla, hän sanoo.

Velkajarru esitetyssä muodossaan olisi Mäkysen mukaan Suomelle katastrofaalinen ja johtaisi vuosikymmenten leikkauskierteeseen.

