”SDP:n nousu toisi Sanna Marinin kakkoshallituksen Antti Lindtmanin viitassa”

Iro Researchin Ilta-Sanomille tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi hallituspohjaksi on punavihreä hallitus.

– Tämä siis tarkoittaisi paluuta edellisvaalikauden vihervasemmistolaiseen politiikkaan ja hallituksen muodostaisi siis SDP:n yhdessä vihreiden, vasemmistoliiton ja keskustan kanssa. Kyselyn mukaan pohja voisi olla jopa täysin sama kuin Sanna Marinin (sd.) ja Antti Rinteen (sd.) vihervasemmistohallituksissa oli eli mukaan saattaisi nousta myös RKP, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.

Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tässä ”nimenomaan haikaillaan takaisin Rinteen–Marinin-tyyppistä hallituspohjaa”.

– Samaa haikailua olemme aistineet nyt myös eduskunnassa. Viime viikollahan samat puolueet esiintyivät jo yhdessä eduskunnan valtiosalissa ja vielä hetki sitten vahvasti tällaisen hallituspohjan paluun torjunut keskusta seisoi tyytyväisenä vasemmiston keskellä, toteaa Heinonen.

Ilta-Sanomien mukaan suomalaisten mielissä toiseksi suosituin vaihtoehto seuraavaksi hallituspohjaksi olisi ns. kolmen suuren eli sosiaalidemokraattien, kokoomuksen ja keskustan muodostama hallitus. Sen kannatus on 14 prosenttia. Keskustan tukemaa vasemmistolaisten hallituspohjaa tukisi 24 prosenttia suomalaisista.

Kolmanneksi suosituin vaihtoehto olisi kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan muodostama hallitus. Tämän keskustaoikeistolaisen hallituspohjan kannatus on kymmenen prosenttia, kun taas nykyisen pääministerin Petteri Orpon keskustaoikeistolainen hallituspohja on vasta viidenneksi suosituin vaihtoehto.

Niin sanottua sinipunaa eli Sdp:n ja kokoomuksen johdolla muodostettavaa hallitusta kannattaa vain kuusi prosenttia vastaajista. Vaihtoehto on vasta kuudenneksi suosituin.

– Eli tällaista pohjaa tuskin tullaan näkemään, arvioi Heinonen ja jatkaa:

– Mutta asetelma alkaa tämän kyselyn valossa olla aikalailla selvä. SDP:n ja Antti Lindtmanin vaalivoitto ja nousu suurimmaksi toisi mitä todennäköisimmin maahamme Marinin kakkoshallituksen Lindtmanin viitassa.

Heinonen huomauttaa, että Marin II hallituksen paluun voi siis käytännössä estää sillä, että SDP ei ole suurin puolue kevään 2027 eduskuntavaaleissa.

– Näyttää siis myös selvältä, että vain kokoomus voi tässä olla vastavoimana vihervasemmistolaisen hallituksen paluulle. Kaksintaistelua siis IS:n gallup lupailee.