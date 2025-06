SDP:n Nasima Razmyar: Palestiinan tunnustaminen ei olisi Hamasin palkitsemista

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar katsoo, ettei Palestiinan tunnustaminen tarkoittaisi terroristijärjestö Hamasin palkitsemista.

– Palestiinan valtion tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sille annetaan itsenäisen valtion oikeudet ja velvollisuudet. Se on teko Palestiinan puolesta, mutta Hamasia vastaan, Razmyar toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa viime päivien ristiriitaiset ulostulot osoittavat, että Palestiinan valtion tunnustaminen on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitukselle ”massiivinen ongelma”. Tunnustamisen vastustusta on kuultu erityisesti kristillisdemokraateista ja perussuomalaisista.

– Pääministeri Orpo antoi eilen ymmärtää, että Suomen olisi mahdollista tunnustaa Palestiinan valtio jo lähiaikoina, mikäli isot maat lähtevät liikkeelle. Tänään kristillisdemokraateista kiirehdittiin kieltämään, että asia olisi etenemässä, Nasima Razmyar sanoo.

SDP:n varapuheenjohtajan mukaan pääministeri ja tasavallan presidentti vaikuttavat selkeästi ymmärtävän, millä puolella historiaa Suomen kannattaa seistä.

– Tästä on syytä antaa kiitosta, mutta se ei valitettavasti muuta miksikään sitä, että hallituksen sekoilu asian ympärillä on ala-arvoista. Pääministeri antoi lausuntonsa tietoisena hallituskumppanien kannoista. Nyt käytävässä keskustelussa on kyse ennen kaikkea pääministerin arvovallasta ja siitä, voivatko kristillisdemokraatit määritellä Suomen ulkopoliittisen linjan, Razmyar sanoo.