Nasima Razmyar. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

SDP:n Nasima Razmyar: Kristillisdemokraattien kannattaa katsoa peiliin

  • Julkaistu 12.01.2026 | 15:21
  • Päivitetty 12.01.2026 | 15:21
  • Iran
Kansanedustajan mukaan Iranin mielenosoittajien hädällä kerätään poliittisia irtopisteitä.
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar tyrmää kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin väitteen, jonka mukaan ”vihervasemmistoon” kuuluvat poliittiset toimijat eivät välitä Iranin tilanteesta.

– Väite on täysin vastenmielistä irtopisteiden keräilyä, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

 – Olen seurannut koko viikonlopun ajan huolestuneena Iranin tapahtumia. Iranin hallinnon mielenosoittajiin kohdistama väkivalta on järkyttävää ja kansainvälisen yhteisön on puututtava tilanteeseen. Iranin mielenosoittajat tarvitsevat kaiken tuen. Tästä ei ole pienintäkään epäselvyyttä, hän jatkaa.

Razmyar kehottaa kristillisdemokraatteja katsomaan peiliin ennen kuin syyttää muita puolueita kaksoisstandardeista ihmisoikeuksien puolustamisessa.

 – Kyseessä on harvinaisen härski väite puolueelta, jonka omassa silmässä on Gazan kokoinen rikka, (ja) joka on hallituksessa tyytyväisenä leikannut mittavasti kehitysyhteistyöstä, ja jota ei ole vaikuttanut lainkaan kiinnostavan, kun Donald Trumpin Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä lukuisista YK:n järjestöistä, jotka tekevät ruohonjuuritasolla työtä demokratian, naisten oikeuksien, tasa-arvon ja sananvapauden eteen, Razmyar toteaa.

– Juuri nämä ruohonjuuritason järjestöt tukevat paikallista demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia turvalliseen elämään Lähi-idässä ja monessa muussa maailman kolkassa.

Razmyar lähettää tiedotteessaan terveiset Peter Östmanille.

– Jos tavoitteena on aidosti vaikuttaa Lähi-idän kriiseihin, kehotan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Östmania ja muitakin viettämään vähemmän aikaa sosiaalisessa mediassa ja enemmän aikaa vaikuttamalla oman puolueensa politiikkaan. Entä jos poliittisten irtopisteiden keräämisen sijasta ryhtyisimme yhdessä puolustamaan ihmisoikeuksia ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää.

Uusimmat
