SDP:n mukaan vahva EU on kaikkien etu

Eduskunnassa on käsitelty ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. SDP:n ryhmäpuheen piti uusi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.

– Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein päämäärä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Viisaan ulkopolitiikan ohella turvallisuuttamme takaavat kansallinen puolustuskykymme osana liittokunnan pelotetta ja puolustusta, jäsenyytemme Euroopan unionissa ja Natossa sekä kahdenvälinen yhteistyö keskeisten liittolaisten ja kumppaneiden kanssa, Koskinen sanoi puheessaan.

Suomen Nato-jäsenyys Koskisen mukaan korostuu selonteossa.

– Turvallisuuden tuottajana Suomi toimii aktiivisesti Naton uskottavuuden, yhtenäisyyden ja päätöksentekokyvyn edistämiseksi. Suomi osallistuu lainsäädäntömme määrittämissä puitteissa laaja-alaisesti liittokunnan toimintaan, hän sanoi.

SDP:n ryhmäpuheessa korostettiin Euroopan unionin merkitystä.

– Pian tulee kolmekymmentä vuotta siitä, kun Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenmaa. SDP muistuttaa, että yhä edelleen EU on meidän tärkein poliittinen ja taloudellinen viitekehyksemme ja arvoyhteisömme. Samalla se on meille keskeisin laaja-alaisen turvallisuuden tuottaja sekä tärkeä kanava ulkopoliittiseen vaikuttamiseen. Mahdollisimman vahva ja yhtenäinen EU on meidän kaikkien etu, ja Suomenkin on aktiivisesti vahvistettava sen päätöksentekokykyä tällä sektorilla, Koskinen sanoi.

Koskisen mukaan mietinnössä ja selonteossa on vahvat yhteiset kirjaukset Ukrainan tukemisesta.

– Sodan lopputuloksella on valtava merkitys koko Euroopan ja Suomen turvallisuudelle. Ukraina taistelee perustavanlaatuisten länsimaisten arvojen: demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta.

Hän nosti esille myös kirjaukset Lähi-idästä.

– Kuten valiokunnan mietinnössä painotetaan, Suomen on osana EU:ta edistettävä rauhaa, vakautta ja siviilien suojelua Lähi-idässä sekä tuettava tulitaukoon ja panttivankien vapauttamiseen tähtäävää diplomatiaa ja kestävän kahden valtion ratkaisun syntyä Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin. Rauhanprosessin vauhdittamiseksi SDP on esittänyt, että Suomi tunnustaisi Palestiinan valtion, kuten lähes kolme neljästä maailman maasta on jo tehnyt. On määrätietoisesti ajettava demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta niin Israelissa kuin Palestiinassa, Koskinen sanoi.