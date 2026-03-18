SDP:n kannatus kääntyi laskuun HS:n gallupissa

SDP on yhä suosituin puolue, mutta sen kannatus on kääntynyt 0,3 prosenttiyksikön laskuun Helsingin Sanomien gallupissa. Puolue saisi 24,8 prosentin kannatuksen, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Toisella sijalla olevan kokoomuksen kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä 17,8 prosenttiin.
Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on lähes sama. Keskustan kannatus laski 0,4 prosenttiyksiköllä 13,7 prosenttiin. Perussuomalaisten kannatus nousi 0,4 prosenttiyksikköä, ja puolue saa 13,4 prosentin kannatuksen.
Muutokset puolueiden kannatuksessa ovat pieniä helmikuun gallupiin verrattuna. Kaikki muutokset ovat virhemarginaalin sisällä.
Hallituspuolueiden yhteenlaskettu suosio on hieman noussut. Tällä hetkellä se on 38,4 prosenttia. Helmikuussa luku oli 38,2 prosenttia, HS:n gallupista ilmenee.
Puoluekannatus HS:n gallupissa, maaliskuu 2026
SDP 24,8 (-0,3)
Kok 17,8 (-0,1)
Kesk 13,7 (-0,4)
PS 13,4 (+0,4)
Vas 10,4 (-)
Vihr 8,9 (+0,4)
RKP 4,0 (-)
KD 3,2 (-0,1)
Muut 2,0 (-)
Liik 1,8 (+0,1)
Tutkimusyhtiö Verian teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin puolueiden eduskuntavaalikannatusta. Tutkimusaineisto kerättiin 17.2. – 16.3.2026. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 4048 henkilöä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa. Tutkimuksen otos edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.