SDP:n Eveliina Heinäluoman mukaan PS taipui ilmastoasioissa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus hyväksyi torstaina valtioneuvoston istunnossa Suomen myönteisen kannan komission esitykseen, jonka mukaan EU-jäsenmaiden tulisi vähentää 90 prosenttia ilmastopäästöistään vuoteen 2040 mennessä.
Komission esitys on välitavoite polulla kohti unionin hiilineutraaliutta, jonka tavoite on asetettu vuoteen 2050.
Eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenen, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoman mukaan on selvää, että Suomen on seistävä EU:n ilmastotavoitteiden takana.
– Suomen tuki EU:n ilmastotyölle ei saa horjua. Pitkäjänteinen ja ennustettava ilmastolainsäädäntö on myös suomalaisen elinkeinoelämän etu, Heinäluoma toteaa tiedotteessa.
Hallitus sai kesällä käsiteltäväkseen EU-komission esityksen. Vaikka ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) ilmoitti heti tuoreeltaan hallituksen tukevan esitystä, perussuomalaisissa vastaanotto oli erilainen.
– Vielä heinäkuussa puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja uhosi, ettei ”persuministeriöltä” ole tulossa ”mitään vihreän valon tapaistakaan” EU:n yhteiselle ilmastotavoitteelle, SDP:n kansanedustaja sanoo.
Eveliina Heinäluoma huomauttaa, että torstaina perussuomalaiset olivat mukana hyväksymässä Suomen myönteisen kannan komission esitykseen.
– Kovista puheista huolimatta jälleen näemme, kuinka perussuomalaiset taipuivat ja hyväksyivät EU:n yhteisen ilmastotavoitteen. Keskisarjan kesän kova uho osoittautui täysin tyhjän tynnyrin kolinaksi, Heinäluoma sanoo.